NBA – Klay Thompson bacchetta i fan degli Warriors | “sosteneteci di più | sono le ultime

NBA - torna Klay Thompson e si vede : 9/11 da tre - 39 punti - Nuggets travolti dagli Warriors : Golden State Warriors-Denver Nuggets 122-105 Gli Warriors avevano già battuto sonoramente i Nuggets una volta, questa stagione, 142-111 a Denver,: da subito è stato chiaro che sarebbe stata un'altra ...

NBA – Infortunio Klay Thompson : problema al ginocchio per il cecchino degli Warriors : problema al ginocchio per Klay Thompson, i Golden State Warriors devono fare a meno della loro guardia I Golden State Warriors dovranno fare a meno di Klay Thompson per qualche partita. La guardia dei bi-campioni NBA in carica ha rimediato un Infortunio al ginocchio contro gl Olrando Magic che, è peggiorato nei giorni successivi e lo ha costretto a saltare la partita della notte contro Philadelphia. Lo stesso Thompson ha dichiarato ad ...

NBA - Klay Thompson si fa male ma resta in campo : 22 punti con “una mano sola” : Klay Thompson ha aiutato i suoi Warriors a domare gli Utah Jazz nonostante un problema alla mano occorsogli durante la gara Klay Thompson stoico questa notte. La guardia degli Warriors ha infatti contribuito alla vittoria 115-108 sui Jazz, nonostante un problema alla mano abbastanza evidente dalle foto scattate durante l’incontro. Molti cestisti infatti avrebbero chiesto il cambio e non sarebbero più rientrati sul parquet, Thompson ...

NBA – I Lakers sognano il doppio colpo : Klay Thompson segue con attenzione l’arrivo di Anthony Davis a Los Angeles : Klay Thompson guarda con attenzione alla situazione Lakers-Anthony Davis: in caso di arrivo di The Brow a Los Angeles, la guardia degli Warriors potrebbe essere interessato a seguirlo Nella giornata di ieri, la richiesta di cessione di Anthony Davis, fatta pervenire tramite il suo agente Rich Paul alla dirigenza dei Pelicans, ha scosso la tranquillità del basket NBA. Il centro di New Orleans ha fatto sapere che non intende rinnovare il suo ...

Mercato NBA : Lakers - e se in estate arrivasse anche Klay Thompson? : Sì, da 24 ore a questa parte tutti i sogni di Mercato in casa Lakers sembrano essere diventati raggiungibili. E mentre si immagina una combinazione di scelte e giovani talenti più o meno articolata ...

NBA : record di Klay Thompson. Harden non si ferma ma Houston ko con Philadelphia : LOS ANGELES, USA, - Festa nazionale negli Stati Uniti d'America, è il Martin Luther King Day . L' NBA celebra il leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani con un ricco programa di ...

NBA - serata da record per Klay Thompson : 10 triple di fila a segno [VIDEO] : Klay Thompson mattatore della serata nella quale i Golden State Warriors hanno vinto contro i Lakers ancora privi di LeBron serata da incorniciare per Klay Thompson. La stella dei Golden State Warriors firma la partita vinta dai campioni Nba 130-111 contro i Los Angeles Lakers mettendo a segno 10 triple di fila, record Nba. Per quanto riguarda i detentori dell’anello la vittoria ottenuta nella notte sul parquet dello Staple Center è ...

NBA : Klay - 44 punti con record. Warriors travolgenti - Lakers ko : Lakers-Warriors 111-130 I Warriors , 33-14, vincono l'ottava partita consecutiva regolando senza problemi allo Staples di Los Angeles i Lakers , 25-23, rimaneggiati che sperano di ritrovare Lebron e ...

NBA - Klay Thompson e una notte da record : 10/11 da tre e 44 punti : distrutti i Lakers : Una vittoria importante, è vero che i Lakers erano senza il miglior giocatore al mondo [LeBron James] e senza le loro due point guard, ma noi siamo venuti qui a Los Angeles per difendere la nostra ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 gennaio) : Klay Thompson trascina Golden State con 44 punti - i 76ers travolgono i Rockets nonostante 37 di Harden : Undici partite in scena nel Martin Luther King Day, che l’NBA celebra portando le sue partite a quasi qualsiasi orario del giorno e della sera, dando modo anche agli spettatori europei di vivere la pallacanestro d’oltreoceano in orari più accessibili del solito. Al Madison Square Garden gli Oklahoma City Thunder battono i New York Knicks per 109-127, con una serata ispirata per il trio Paul George-Russell Westbrook-Dennis Schröder, ...

Risultati NBA – Bene Timberwolves e Warriors : Andrew Wiggins e Klay Thompson da paura! : I Risultati NBA maturati nella notte italiana danno ragione a Sixers, Golden State e Clippers Nella notte italiana otto sono stati i match del regoular season NBA giocati. Tra questi da sottolineare la vittoria dei Sixers su Washington. Alla 27° trionfo di stagione, la squadra di Philadelphia vince in casa grazie ai canestri dei suoi pezzi da novanta: Bene Jimmy Butler (20 punti), in doppia doppia Joel Embiid (10 rimbalzi, 20 punti), ...