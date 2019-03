La decisione di Gemma tra suppliche sessuali e lacrime

Uomini e Donne - La decisione : Rocco ignora Gemma e bacia Barbara : Rocco Fredella non saluta Gemma e dà un bacio a Barbara a Uomini e Donne La Decisione è andata in onda quest’oggi nella puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Over e Gemma Galgani, al centro dello studio, è stata dapprima ignorata da Rocco Fredella che, entrando, si è fiondato su Barbara De Santi per darle un bacio, visto che lo ha difeso per la prima volta da quando si conoscono. Molto alterato per tutto quanto è successo durante ...

Anticipazioni U&D - la decisione di Gemma al castello : arriva il 'no' in lacrime a Rocco : arrivano nuove Anticipazioni sul mondo di Uomini e donne e nelle scorse ore c'è stata una nuova registrazione del trono over, la quale ha avuto come protagonista ancora una volta Gemma Galgani, che in questo momento è alle prese con la tanto attesa decisione finale su Rocco Fredella. Chi segue il profilo Instagram della trasmissione di Maria de Filippi sa bene che nei giorni scorsi anche Gemma e Rocco si sono recati al castello per un'esterna ...

Gemma e Rocco La decisione : la dama del Trono Over preoccupata : Gemma e Rocco La Decisione: la dama di Torino preoccupata a Uomini e Donne Gemma e Rocco La Decisione sarà una puntata speciale dedicata proprio ai due pritagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Non si sa bene ancora quando andrà in onda, se in prima serata o se durante il primo pomeriggio. Nel […] L'articolo Gemma e Rocco La Decisione: la dama del Trono Over preoccupata proviene da Gossip e Tv.

Trono over - “La decisione” di Gemma : ecco cosa succede con Rocco : Non solo le puntate speciali in prima serata dedicate alle scelte dei protagonisti del Trono classico di Uomini e Donne. Dopo la due giorni in villa e la festa al castello di Teresa Langella (l’unica ad aver preso un ‘no’), Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzales anche Gemma Galgani, la dama per eccellenza del Trono over, vivrà un appuntamento molto romantico. La puntata, che andrà in onda, sempre in prima serata, tra qualche giorno, ...

Uomini e Donne - anticipazioni sulla decisione di Gemma per Rocco Fredella (VIDEO) : Ci siamo, manca poco e anche Gemma Galgani diventerà protagonista di uno speciale in cui dovrà scegliere se continuare a frequentare Rocco Fredella fuori da Uomini e Donne oppure no. E' il Vicolo delle news a dare dei dettagli in più e, attenzione! a rivelare anche qual è la decisione presa dalla dama di Torino, ma andiamo per gradi.Innanzitutto i particolari sul luogo: la scelta di Gemma avverrà in un castello che si trova in Umbria, più ...

Uomini e Donne : La decisione. Gemma Non si Concede a Rocco e lo Molla! : Qualche ora fa è stata registrata una puntata speciale di Uomini e Donne. Puntata fortemente voluta da Rocco Fredella, attuale frequentazione di Gemma Galgani, e da lui chiamata: La Decisione. Ecco cosa è successo durante la puntata! Protagonisti, come già detto sono i due big del trono over ovvero Rocco e Gemma. Ma gli scopi di questa puntata speciale sono meno nobili di quanto possa sembrare. Il cavaliere infatti ha organizzato tutto questo ...

Uomini e Donne la decisione di Gemma - cosa ha risposto a Rocco : anticipazioni : Una favola in un castello medievale, una location da sogno, una romantica cena e la possibilità di trascorrere una notte insieme all’uomo per cui si suppone ci sia dell’interesse: quale donna non desidererebbe una situazione del genere? È quella che Rocco Fredella organizza per Gemma Galgani, come il cavaliere annuncia nella puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over in onda lunedì 4 marzo. Rocco, infatti, davanti a ...

Gemma Galgani rifiuta Rocco : la risposta di lei a La decisione : Uomini e Donne – La Decisione: Gemma Galgani rifiuta la proposta di Rocco Come svelato ieri dalle anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata costretta a prendere una Decisione importante in merito al suo rapporto con Rocco Fredella. Il cavaliere ha chiesto la mano della torinese durante lo speciale di Uomini e Donne – La Decisione. Sui profili social del dating sentimentale è comparso un post davvero ...

Uomini e Donne - la decisione di Gemma e Rocco : arriva lo speciale serale? : Ora è ufficiale: dopo la serie degli speciali in prima serata per le scelte del Trono Classico, che si concluderà domani sera con la puntata dedicata ad Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, la squadra di Uomini e Donne ha in serbo un nuovo evento esclusivo per i propri telespettatori.Protagonista del prossimo speciale, la cui messa in onda è stata anticipata da Il Vicolo delle News e che probabilmente verrà collocato in palinsesto sempre in ...

Gemma e Rocco La decisione - prime anticipazioni sullo speciale : la foto al castello : Gemma e Rocco La Decisione, il nuovo speciale di Uomini e Donne con la coppia del Trono Over News di Uomini e Donne sorprendenti! È in arrivo un nuovo speciale su Gemma e Rocco che sicuramente terrà incollati milioni di spettatori, come è successo con le scelte dei tronisti del Trono Classico. Anche la protagonista degli […] L'articolo Gemma e Rocco La Decisione, prime anticipazioni sullo speciale: la foto al castello proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Gemma e Rocco al centro dello speciale 'La decisione' : la prima foto su IG : Il tira e molla tra Gemma Galgani e Rocco Fedrella a Uomini e Donne, si è conquistato uno speciale della trasmissione che il pubblico vedrà presto su Canale 5. Come ha anticipato la redazione postando una foto esclusiva su Instagram, i due protagonisti del Trono Over hanno da poco registrato una puntata in una location da sogno intitolata "La decisione". Al termine di questa serata in cui il cavaliere dovrà sorprendere la dama che dice di amare, ...

Anticipazioni U&D : Gemma potrebbe passare la notte con Rocco - in arrivo 'La decisione' : Gemma Galgani come Teresa Langella? Le Anticipazioni che sono trapelate sull'ultima registrazione del Trono Over, fanno sapere che presto la dama sarà protagonista di una puntata speciale di Uomini e Donne ambientata in un castello medievale. Maria De Filippi ha fatto sapere che la torinese e Rocco Fredella trascorreranno del tempo in una location da sogno e lui dovrà convincere la sua amata a passare la notte insieme; questo appuntamento un po' ...