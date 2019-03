Karma - Primo teaser del prototipo firmato Pininfarina

quattroruote

(Di lunedì 11 marzo 2019) LaAutomotive presenterà al Salone di Shanghai una concept realizzata in collaborazione con. La vettura, della quale è stato diffuso il, sarà affiancata dalla Revero aggiornata e da un ulterioreelettrico denominatoVision, del quale è stato mostrato nei giorni scorsi un render del posteriore caratterizzato da un grande elemento Led orizzontale.disegna la concept. Ilsviluppato conè stato per il momento mostrato solo con un'inquadratura frontale. Si fanno notare le luci diurne led sottili e sviluppate orizzontalmente, ma anche gli elementi aerodinamici inferiori che convergono verso il centro. Il tetto presenta una sezione centrale scavata, mentre gli specchietti retrovisori hanno una foggia tradizionale. Per il momento le informazioni sul powertrain delnon sono state rese note, ma non è ...

