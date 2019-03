Jams dove vedere le puntate in tv | streaming e replica

cubemagazine

(Di lunedì 11 marzo 2019). Da lunedì 11 marzo 2019 arriva su Rai Gulp la nuova serie tv per ragazzi che affronta il tema delle molestie sessuali sui minori. Ecco di seguitolein tv,. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTOla serie tv su Rai Gulp: trama Aiutare i ragazzi a decifrare i comportamenti ambigui degli adulti, a non farsi manipolare, a riconoscere i rischi e soprattutto a parlare superando la paura e la vergogna è l’obiettivo della serie.sono Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e Stefano (Luca Edoardo Varone) quattro amici, ragazzi che frequentano la prima media come tanti altri, che vivono le esperienze tipiche della loro età, come i primi amori, le amicizie e le piccole rivalità. Quest’anno la scuola organizza un contest di cucina e Joy, chef in erba, riesce a convincere gli amici a partecipare ...

