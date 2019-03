Google Pixel e Pixel XL ottengono la LineageOS 16 ufficiale

La schermata di aggiornamento dei Google Pixel riceve la modalità scura e la percentuale di avanzamento : Google sta gradualmente introducendo il tema scuro in molte delle sue app e servizi e l'interfaccia di aggiornamento dei dispositivi Google Pixel è l'ultima a riceverlo, inoltre, alcuni utenti vedono anche una barra con la percentuale dell'avanzamento del processo di installazione. L'articolo La schermata di aggiornamento dei Google Pixel riceve la modalità scura e la percentuale di avanzamento proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 - come fare foto da urlo (anche di notte) : Abbiamo già raccontato del nostro viaggio a Maiorca armati del nostro Pixel 3. Un'occasione perfetta per provarne tutte le funzioni. E in particolare la qualità e la versatilità della sua fotocamera, che consente di scattare e girare video davvero formidabili. L'alba su Maiorca scattata a bordo di una MongolfieraL'alba su Maiorca scattata dalla mongolfieraIntelligenza artificiale La fotocamera di Pixel 3, ...

Google rilascia le patch di sicurezza di marzo 2019 per i suoi Pixel : Google ha dato il via al rilascio delle patch di sicurezza di marzo 2019 per Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL e Pixel C. L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di marzo 2019 per i suoi Pixel proviene da TuttoAndroid.

Le Android Slices per alcune impostazioni appaiono nei dispositivi Google Pixel : Le Slices per le varie preferenze del dispositivo da qualche giorno iniziano a essere visualizzate sui dispositivi Pixel che eseguono Android 9 Pie L'articolo Le Android Slices per alcune impostazioni appaiono nei dispositivi Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

I presunti Google Pixel 3 Lite e Google Pixel 3 XL Lite certificati dalla FCC in una nuova variante : Due nuove varianti dei presunti Google Pixel 3 Lite e Google Pixel 3 XL Lite sono state certificate dall'ente americano FCC. L'articolo I presunti Google Pixel 3 Lite e Google Pixel 3 XL Lite certificati dalla FCC in una nuova variante proviene da TuttoAndroid.

Presto dovrebbe essere possibile rimappare il tasto Google Assistant dei Google Pixelbook e Pixel Slate : Il team di Google sta pensando di consentire la rimappatura del pulsante hardware di Google Assistant dei Google Pixel Slate e Pixelbook L'articolo Presto dovrebbe essere possibile rimappare il tasto Google Assistant dei Google Pixelbook e Pixel Slate proviene da TuttoAndroid.

L’Active Edge dei Google Pixel 2 e 3 è ora disponibile sulle custom ROM : Active Edge dei Google Pixel è stata resa Open Source e quindi disponibile per l'utilizzo su custom ROM, anche se per ora è limitata ad alcuni dispositivi Pixel e selezionate versioni della ROM Dirty Unicorns. L'articolo L’Active Edge dei Google Pixel 2 e 3 è ora disponibile sulle custom ROM proviene da TuttoAndroid.

C’è ma non si vede : ecco come attivare il LED di notifica sui Google Pixel e sui Pixel 2 : Siamo sicuri che una discreta parte di voi non è a conoscenza dell'esistenza di un LED di notifica sul Google Pixel che stringe in mano L'articolo C’è ma non si vede: ecco come attivare il LED di notifica sui Google Pixel e sui Pixel 2 proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL regalano Pixel Stand e cover sul Google Store : AcquiStando un Google Pixel 3 o un Google Pixel 3 XL sullo Store ufficiale di Big G potete aggiungere gratuitamente al carrello due interessanti accessori: Google Pixel Stand e una cover, per un totale di 124 euro di omaggi. L'articolo Google Pixel 3 e Pixel 3 XL regalano Pixel Stand e cover sul Google Store proviene da TuttoAndroid.

Con Google Pixel 3 Lite anche Pixel Watch e nuovi speaker? Le ultime : Sembra sempre più sicuro il lancio dei Google Pixel 3 Lite di questa primavera, avendo ormai intuito il colosso di Mountain View che è tipo di diversificare la propria offerta, integrandola anche con prodotti di fascia media, e magari proponendo anche un dispositivo indossabile che possa proporre un'alternativa di successo a quanto già in circolazione. A riportarlo è 'gizmochina.com', che fornisce anche qualche accenno sulle specifiche ...

Un 2019 ricco di Made by Google : in arrivo Pixel Watch - un nuovo Google Home - un Pixel economico e altro : Nikkei, un celebre quotidiano nipponico, ha appena diffuso un rapporto grazie alla quale sono stati accennati alcuni progetti “Made by Google” che vedranno la luce nel 2019. In gran parte, questi prodotti erano già stati anticipati grazie a precedenti fughe di notizie ma non avevamo ancora nulla di ufficiale. I Pixel economici Quelli che potrebbero […] L'articolo Un 2019 ricco di Made by Google: in arrivo Pixel Watch, un nuovo ...

Redmi Note 5 diventa un Google Pixel - con tanto di Google Fotocamera - con questo porting di Android 9 Pie : Secondo un annuncio ufficiale, Xiaomi Redmi Note 5 dovrebbe ricevere Android 9.0 Pie nel primo trimestre 2019, ma il beta test pubblico per la ROM globale MIUI non è ancora iniziato. L'articolo Redmi Note 5 diventa un Google Pixel, con tanto di Google Fotocamera, con questo porting di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel è il brand di smartphone che cresce più velocemente negli USA : Google Pixel è il brand di smartphone che negli Stati Uniti sta crescendo più velocemente: l'ultimo dato parla di miglioramento del 43% su base annua. L'articolo Google Pixel è il brand di smartphone che cresce più velocemente negli USA proviene da TuttoAndroid.