Alessia Marcuzzi chiede scusa a Riccardo Fogli : “Abbiamo sbagliato” : Alessia Marcuzzi si scusa con Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi La nona puntata de L’Isola dei Famosi è iniziata con le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli. La padrona di casa ha deciso di aprire la diretta di lunedì 11 marzo chiedendo scusa per essersi spinta un po’ oltre e di non essere riuscita a fronteggiare le pesanti accuse dette da Fabrizio Corona a Fogli in un video-messaggio, riguardo il presunto tradimento ...

Alessia Marcuzzi commossa all'Isola dei famosi : 'Chiedo scusa per aver passato il limite' : Questa sera, in prime time su Canale 5, è tornato in onda l'appuntamento con l'Isola dei famosi 2019. A distanza di una settimana dalla discussa puntata caratterizzata dal video-messaggio di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli, la padrona di casa del reality show ha scelto di aprire la puntata di stasera in 'maniera anomala', chiedendo subito scusa a tutti gli spettatori e in particolar modo a Riccardo Fogli che ha chiamato in palapa prima di ...

L’Isola dei Famosi 2019 dimentica il Fogligate con l’addio di Jo Squillo e Ghezzal - Alessia Marcuzzi risponderà alle accuse? Anticipazioni 11 marzo : Il momento di tirare le somme è arrivato e dopo una settimana complicata, l'Isola dei Famosi 2019 tornerà questa sera con una nuova puntata, la nona, in cui scopriremo quale sarà la reazione di Alessia Marcuzzi. Gli occhi di tutti sono proprio puntati sulla conduttrice che dopo il Fogligate e il video di Fabrizio Corona, è stata presa di mira sui social per la sua mancanza di decisione e la sua non presa di posizione nei riguardi dell'ex re dei ...

Isola dei famosi : il silenzio di Alessia Marcuzzi su Fogli scatena le polemiche sul web : È tutto pronto per la nona puntata dell'Isola dei famosi, che Canale 5 trasmetterà oggi 11 marzo in prima serata. Si tratta dell'appuntamento più atteso di questa edizione, caratterizzata da ascolti insoddisfacenti e costanti polemiche. L'ultima di esse riguarda l'intervento di Fabrizio Corona, avvenuto lo scorso anno attraverso un video diretto a Riccardo Fogli. In esso, l'ex re dei paparazzi ha informato il cantante del tradimento della moglie ...

Isola - Lidia Vella insorge contro Alessia Marcuzzi : 'Va punita - lei mi massacrò in TV' : La conduttrice de L'Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi, sembra essere nuovamente finita nel calderone delle polemiche per il suo operato al reality. A criticare in maniera molto pesante la conduzione della bionda de L'Isola, è stata un'altra bionda ed ex-concorrente del Grande Fratello, Lidia Vella. Lidia Vella ci va giù pesante su Alessia Marcuzzi “Quando io ho fatto l’edizione del Grande Fratello condotta da lei, per la lite con Federica ...