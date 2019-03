vanityfair

(Di domenica 10 marzo 2019) LE OBBLIGATORIELA DIFFERENZIAZIONE PER SCUOLECHI DEVE PORTARE LA DOCUMENTAZIONECOSA FARE 1COSA FARE 2COSA SUCCEDE SE NON SI PRESENTA LA DOCUMENTAZIONEL’ANNO PROSSIMONon ha sortito alcun effetto l’appello di Matteo Salvini al ministro della Salute Giulia Grillo. Da lunedì 11, i genitori che non avranno provveduto a consegnare il certificato originale relativo alle vaccinazioni dei figli andranno incontro alle sanzioni previste dalla legge Lorenzin. In attesa, cioè, di un nuovo decreto legge, ogni presidio italiano sarà tenuto a rimandare a casa tutti i bambini degli asili non incon le vaccinazioni obbligatorie. A spiegare nel dettaglio così succederà e quali saranno i provvedimenti previsti per le diverse tipologie di istituto scolastico, lo ha spiegato l’Associazione Nazionale Presidi.Tutti i piccoli, figli di no-vax, iscritti ad unnido o ad una scuola materna ...

allnews24eu : Vaccini, dall'11 marzo niente asilo per i bimbi non in regola - AllNews24 - Non ha sortito alcun effetto l’appel… - Nutizieri : Vaccini, scade il termine: dall'11 marzo a scuola solo con il certificato -