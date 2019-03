San Giorgio | ancora degrado nella Circum | 30enne ubriaco perde i sensi su una panchina

Stupro a San Giorgio - intervista choc ad amico sospettati : "Ragazza era consenziente" : Parole a dir poco scioccanti , quelle pronunciate da un amico dei tre sospettati per lo Stupro di una 24enne di Portici all'interno dell'ascensore della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a ...

Napoli - San Giorgio : applausi e pianti per i tre accusati di violenza su una ragazza : In questi giorni nel napoletano, precisamente nella zona di San Giorgio a Cremano, si è consumato un caso di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 24 anni nell'ascensore della circumvesuviana. Gli aggressori sono stati tre e sono stati tutti riconosciuti. Si tratta di Antonio Cozzolino, Alessandro Sbrescia e Raffaele Borrelli. I tre protagonisti della vicenda sono stati trattenuti in commissariato dalle ore 2.00 alle ore 8.30 del mattino. ...

San Giorgio a Cremano : 500 fiaccole rosse per dire no alla violenza sulle donne : 500 fiaccole rosse per dire no alla violenza sulle donne. A San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Centinaia di persone, anche il sindaco, si sono radunate ieri sera per essere vicine alla ...

