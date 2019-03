Ma è una festa dei 18 anni o un matrimonio del Padrino?

Francesco - morto a 16 anni : “Tornava da una festa - il ragazzo ubriaco alla guida unico maggiorenne” : Un ragazzo di 16 anni, Francesco Pio Talarico, è morto la scorsa notte in un incidente stradale a San Donato di Ninea, nel cosentino, mentre viaggiava a bordo di un'auto insieme ad altri quattro giovani. Il conducente della vettura, Francesco Fata, di 25 anni, risultato ubriaco, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale.--L'incidente é avvenuto lungo la strada provinciale 132, in località ...

Torino - tensione alla manifestazione femminista di Non una di meno : il corteo sfonda il cordone della polizia : “Dopo pochi metri dalla partenza della manifestazione la polizia ci ha bloccati senza ragione su via Garibaldi impedendoci di proseguire”. Lo scrive su Facebook il gruppo di Non una di meno di Torino, allegando un video della manifestazione di questa mattina in occasione dello sciopero femminista dell’otto marzo. Il corteo si è trovato davanti gli agenti in assetto antisommosa, ma dopo qualche momento di tensione è riuscito a ...

Giornata internazionale della donna Che sia una festa ma l'8 marzo non deve essere solo mimose e discoteca : Molte sono le donne a cui sono dedicate le pagine di cronaca, il più delle volte, nera. Troppe le donne vittime di una società maschilista, che le annienta nell'anima. Numerose le donne che ...

8 punti per l’8 marzo : le proposte di Wired per una vera festa della donna : donna seduta su una sedia, di Pablo Picasso, all’asta da Sotheby’s, Londra. (foto: Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby’s) di Alessia Albertin Ogni anno, l’8 marzo diventa l’occasione per pubblicare statistiche che fanno il punto sulla condizione della donna in Italia e nel mondo, per attirare l’attenzione sulle discriminazioni ancora fin troppo presenti in Italia, per evidenziare gli ambiti più lontani dal raggiungimento ...

Otto punti per l’8 marzo : le proposte di Wired per una vera festa della donna : donna seduta su una sedia, di Pablo Picasso, all’asta da Sotheby’s, Londra. (foto: Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby’s) di Alessia Albertin Ogni anno, l’8 marzo diventa l’occasione per pubblicare statistiche che fanno il punto sulla condizione della donna in Italia e nel mondo, per attirare l’attenzione sulle discriminazioni ancora fin troppo presenti in Italia, per evidenziare gli ambiti più lontani dal raggiungimento ...

una festa azzurra dello sport al CONI con Malagò - Pancalli - Moratti e Bonolis alla viglia della partenza per i Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi [FOTO] : Un momento sportivo denso di profonda umanità è quello vissuto questa mattina al CONI in occasione della conferenza stampa di presentazione della Delegazione Italiana in partenza per i Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi. 157 Azzurri, di cui 115 atleti con e senza disabilità intellettive, hanno riempito il Salone d’onore ascoltando il saluto del Presidente Giovanni Malagò: “E’ impressionante vedere come siete cresciuti, ...

una buona e una cattiva notizia per la festa della donna : Solo sei Paesi al mondo garantiscono per legge a uomini e donne le stesse possibilità. Questo è quanto emerge dal report pubblicato di recente dalla World Bank "Women, Business and the Law 2019", che esplora le riforme messe in atto da 187 Paesi negli ultimi dieci anni per regolare l'uguaglianza di genere.I criteri utilizzati per stilare la classifica sarebbero otto, ovvero le possibilità che avrebbe una donna di: 1) ...

Festa della donna - la maternità come diritto e non come dovere : l’86 - 4% delle famiglie monogenitore poggia su una donna - sono circa 900mila in Italia : Nel 1983 erano meno di mezzo milione, nel 2005 non superavano le 600mila unità. Oggi sono un milione e 34mila. Il fenomeno dei nuclei monogenitoriali Italiani, fotografato dall’Istat, è in costante aumento e riflette i cambiamenti socioculturali in atto. Un sesto delle famiglie Italiane è composto da un genitore solo e da un figlio minore, nell’86,4% il genitore è la donna. sono quasi 900mila in Italia le donne sole con un figlio, contro ...

una caramella per la Festa della Donna : il regalo di Trenitalia scatena l'ironia social : L'iniziativa pubblicata sul sito e poi rimossa dalla società ferroviaria ha provocato un'ondata di commenti, tra ironia e...

una caramella per la Festa della Donna da Trenitalia : non era una bufala : Aveva tutta l'aria di essere una bufala l'iniziativa di Trenitalia per la Festa delle Donne, che, in occasione del prossimo 8 marzo, promette l'omaggio di una caramella gelèe Caffarel al limone, a patto di viaggiare sui treni Frecciarossa e Frecciarossa 1000, e di esser un cliente che viaggia in Executive, oppure acquistando un menu Easy Gourmet ed usufruendo del servizio Bar o del Ristorante, almeno fino ad esaurimento scorte (cosa che fa ...

una festa bellissima : Pubblichiamo l’introduzione del libro “I racconti delle donne”, a cura di Annalena Benini, che da ieri è in libreria per Einaudi (288 pp., 19,50 euro). Da Virginia Woolf a Chimamanda Ngozi Adichie, da Clarice Lispector a Patrizia Cavalli, venti storie che “con intelligenza, sincerità e ironia descri

Trenitalia regala una caramella per la Festa della Donna : scoppia l’ironia sui social : Trenitalia regala una caramella per la Festa della Donna: scoppia l’ironia sui social L'annuncio, postato sul sito della compagnia, è stato poi rimosso. Molti i commenti su Twitter, da chi sottolinea l'avarizia dell'azienda, a chi prende in giro il responsabile marketing, fino a chi ricorda gli antichi insegnamenti dei ...

Carnevale ad Ardore - una festa senza confini : Quest'anno il trofeo è andato alla contrada schiavo con il carro che simboleggiava il circo; secondo posto ex aequo alla contrada Marina con l'unico carro di satira politica che ha mischiato lo ...

Calenda : 'una festa della democrazia - ora serve un'alleanza larga' : Il dato più brutto è che sta aumentando la distanza fra l'andamento della nostra economia e quella degli altri Paesi dell'Eurozona, stiamo ripiombando verso una recessione profonda'. E questo cosa ...