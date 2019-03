Licenziamenti in casa Valve | il creatore di Magic | The Gathering lascia Artifact

eurogamer

(Di domenica 10 marzo 2019)è il gioco di carte collezionabili targato, e come forse ricorderete qualche tempo fa la compagnia stessa aveva annunciato di avere in programma una serie di licenziament all'interno del proprio organico.Ebbene, riporta Eurogamer.net, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che tra le persone nel mirino del programma didi, ci fosse anche Richard Garfield, membro del team di. Si tratta infatti niente meno che deldi: The, Netrunner, Battletech e altri giochi ancora, un nome decisamente iconico in questo ambito.La figura stessa di Garfield è stata un pezzo forte della campagna marketing di, e vederlore il team fa indubbiamente un certo effetto.Leggi altro...

Fredericknapoli : M2o, Albertino direttore Licenziamenti e proteste Rabbia di dj e sindacati - Samira1577 : RT @lauranaka: Mito #Tesla non più pervenuto. Per #Barclays la società di #Musk non è affatto la #Apple delle auto. Sempre più dipendenti m… - ayurbea : RT @lauranaka: Mito #Tesla non più pervenuto. Per #Barclays la società di #Musk non è affatto la #Apple delle auto. Sempre più dipendenti m… -