Leo | che non doveva camminare | «In campo con la fascia da capitano»

NBA – Che schiaffo ai Lakers! Kawhi Leonard non sarebbe interessato a giocare con LeBron James : Rumor clamoroso in vista della free agency estiva: Kawhi Leonard non sarebbe interessato a giocare con LeBron James. Tramonta l’ipotesi Lakers? La free agency 2019 si appresta ad essere più calda che mai. Tanti i talenti che a fine anno saranno senza contratto, fra i quali spicca Kawhi Leonard. Scambiato dagli Spurs ai Raptors, con ancora un anno di contratto, ‘Kawow’ è risultato essere ancora decisivo, nonostante la ...

Dichiarazioni Candiani - anche la replica di Giacomo Leonelli - sparare nel mucchio è propaganda : sparare nel mucchio senza esporre fatti circostanziati significa fare # propaganda politica ed elettorale sulla pelle di amministratori e imprenditori seri. Se il sottosegretario agli Interni della # Lega , Stefano Candiani, è a conoscenza di fatti precisi e puntuali, ha tutti gli ...

TV - Rai Storia : “Cronache dal Rinascimento” - da Leonardo a Vespucci : È il 1482 quando Leonardo da Vinci arriva a Milano. Fino a quel momento ha lavorato nella bottega di Andrea del Verrocchio a Firenze entrando in contatto con la famiglia de’ Medici. Ed è proprio Lorenzo il Magnifico a inviare Leonardo in missione alla corte degli Sforza, a Milano. Leonardo è in cerca di gloria e di fama, e trova il suo mecenate in Ludovico Sforza, detto “il Moro”. Lo racconta il viaggio nella Storia di Cristoforo Gorno con ...

Morto Jean-Michel Vincent - star di 'Un mercoledì da Leoni' : Se ne va l'attore-icona di un film cult. L'attore statunitense Jan-Michael Vincent, l'indimenticabile, inquieto surfista Matt Johnson del film cult 'Un mercoledì da leoni', 1978, di John Milius e ...

Leonardo Pieraccioni spiazza tutti e cambia look : i suoi fan si dividono. Lui : “Non capisco perché non vi piaccio” : Leonardo Pieraccioni ha deciso di darci un taglio. Letteralmente, nel senso che dopo molti anni ha deciso di dire addio alla sua barba, rasandosi completamente. Una decisione che ha colto tutti di sorpresa e ha diviso i suoi fan. L’attore e regista ha pubblicato infatti su Instagram un suo selfie con il nuovo look e come didascalia ha scritto: “Basta barba! No?“, chiedendo un parere ai suoi followers. Così, in migliaia hanno ...

Un coLeottero minaccia gli alveari in Calabria : “La Regione adotti tutte le misure per evitare che arrivi in Sicilia” : “Tenere alta l’attenzione. Questo è il monito che proviene da tutti gli addetti ai lavori del settore apistico con l’avvicinarsi della primavera. La Sicilia ad oggi è indenne dal propagarsi del parassita degli alveari Aethina Tumida, un coleottero che infesta e porta alla morte gli alveari. Il settore apistico siciliano ha raggiunto ottimi risultati, sia in termini qualitativi che quantitativi, traguardi che vanno salvaguardati con un ...

ESCLUSIVA Sen. Leone - M5S - : "Tav? Il Governo reggerà perché ben bilanciato dal premier Conte" : ...lunga può provocare una spaccatura importante in questo Governo? Per quanto riguarda la Tav ritengo che il potenziamento infrastrutturale sia una delle priorità del nostro Paese per la sua economia e ...

Alla mostra su Verrocchio anche una 'nuova' opera di Leonardo da Vinci : I due storici dell'arte hanno selezionato oltre 120 opere tra dipinti, sculture e disegni, con prestiti provenienti da oltre settanta tra i più importanti musei e collezioni private del mondo. «...

Scherma - Leon Pancaldo : oro per Enea Bruzzone al Trofeo Antico Castello di Rapallo : La scorsa domenica, 3 marzo 2019, presso la sede del Club Scherma Rapallo, si è svolto il V° Trofeo Antico Castello riservato alle categorie GPG di spada. La Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione ...

PaLeontologia : i geologi di Unimore riportano alla luce un dente di Pliosauro che risale a 90 milioni di anni fa : L’era dei Dinosauri torna a bussare alla porta dei ricercatori del Dipartimento di Scienze Chimiche e geologiche di Unimore che riporta alla luce un dente fossile di un grande rettile marino, il Pliosauro, vissuto nel Cretaceo. Si potrebbe definire l’Appennino modenese-reggiano un vero “Jurassic park” in quanto il ritrovamento è avvenuto nel Comune di Baisio in provincia di Reggio Emilia, mentre è di qualche settimana fa la scoperta ...

Skam 3 - Edoardo ad ELeonora : ‘Ti prometto che non ti farò mai del male’ IL TRAILER : Una seduta spiritica in cui Silvia chiede alle forze oscure di dirle la verità sul ragazzo che ama (“Caro spirito, Edoardo sta uscendo con una?”), la voce di Eleonora che sussurra “Edoardo Incanti, tu non mi piaci”, Edoardo che chiede “Ma non ti sei stancata di questo gioco?”: i protagonisti di Skam sono tornati, con un complicatissimo triangolo da risolvere. Dopo il teaser comparso alle tre del mattino del 5 ...

Sbranato dal Leone che teneva nel giardino di casa : Un uomo di 33 anni, Michal Prasek, è stato trovato senza vita nella gabbia in cui teneva uno dei due leoni che aveva...

Repubblica Ceca - uomo sbranato dal Leone che teneva in gabbia nel suo giardino : E' una notizia davvero assurda quella che giunge dalla Repubblica Ceca, precisamente dalla città di Zdechov, dove martedì mattina un leone ha sbranato quello che, di fatto, era il suo proprietario, il 33enne Michal Prasek. Il soggetto infatti deteneva il felino come suo animale "domestico", e lo aveva comprato nel 2006. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in verità l'uomo non era mai stato autorizzato a possedere l'animale nel giardino ...

Muore sbranato da uno dei Leoni che teneva nel giardino di casa : “È rimasto intrappolato nella loro gabbia” : Michal Prasek, 34enne di Zdechov, in Repubblica Ceca, è stato ucciso da uno dei leoni che teneva rinchiusi in una gabbia nel giardino di casa sua. A trovare il corpo senza vita dell’uomo è stato il padre che ha subito chiamato la polizia: per riuscire a recuperare il cadavere è stato necessario abbattere tutti e due i suoi felini. A dare la notizia è la Bbc, secondo cui a ferire mortalmente l’uomo sarebbe stato un grosso leone ...