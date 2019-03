Lega vuole Autonomia e cantieri aperti | crepe M5s su Toninelli

ilfogliettone

(Di domenica 10 marzo 2019) All'indomani della lettera di Giuseppe Conte alla societa' Telt che ha, almeno in via temporanea, sbloccato l'impasse governativa sull'Alta velocita' Torino-Lione, Luigi Di Maio tira un sospiro di sollievo e assicura che il governo durera' "altri quattro anni". "Andremo avanti a lungo", gli fa eco l'altro vice premier, Matteo Salvini. Ma il leghista, che avrebbe preteso il via libera 'pieno' ai bandi Tav e non solo agli avvisi, come avverra' domani,ora pero' passare all'incasso sugli altri provvedimenti che gli stanno a cuore: in primo luogo l'differenziata per Lombardia e Veneto e, in secondo, il cosiddetto sblocca-e la riforma del codice degli appalti, sui quali sta lavorando Conte. Intervenendo alla scuola politica della, Salvini ha citato i due provvedimenti dando al premier "giorni, non mesi. Questo Paese ha bisogno di gente che costruisca e non ...

