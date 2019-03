Juventus | la probabile formazione per la sfida con l' Atletico

Juventus - la probabile formazione contro l'Udinese : CR7 riposa in vista della Champions : Questa mattina, la Juventus si è data appuntamento alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della partita di stasera contro l'Udinese. Massimiliano Allegri, infatti, ha deciso di non portare in ritiro i suoi ragazzi e dunque la squadra si è ritrovata stamani. Il tecnico livornese ha voluto concedere qualche ora in più ai suoi ragazzi visto che la prossima settimana ci saranno tanti impegni. Stasera Allegri farà un ampio turnover ...

Juventus - probabile formazione contro il Napoli : Dybala verso la panchina : Ieri sera, poco dopo l'ora di cena, la Juventus è arrivata a Napoli. I bianconeri si sono subito recati in hotel e vi resteranno fino alle 19 di oggi. Questa mattina la squadra di Massimiliano Allegri ha svolto il risveglio muscolare in albergo, e probabilmente non ci sarà alcuna prova tattica. Dopo il lavoro mattutino la squadra pranzerà e si concederà un pizzico di riposo, mentre intorno alle 17 si terrà la riunione tecnica che servirà ...

Juventus - il probabile undici contro il Bologna : Pjanic riposa - Cancelo titolare : Ieri nel tardo pomeriggio, la Juventus è partita in treno da Torino per raggiungere Bologna. I bianconeri sono arrivati in Emilia Romagna verso l'ora di cena e poi si sono immediatamente spostati in hotel. Massimiliano Allegri per il match di oggi è orientato ad un cambio di modulo e probabilmente passerà ad un 4-4-2 che però potrebbe trasformarsi anche in 3-4-3. Infatti, il tecnico livornese ha alcune assenze e per questo motivo ha preferito ...

Bologna-Juventus - la probabile formazione dei bianconeri : Ronaldo del quale Allegri ha parlato oggi in questi termini: "Il suo ruolo nello spogliatoio è sempre quello di miglior giocatore al mondo che trasmette serenità. L'altra sera ha fatto una delle ...

Juventus - il probabile undici di Allegri contro l'Atletico : Khedira ko - la Joya titolare : Questo pomeriggio, intorno alle 16:00, la Juventus è partita da Torino per raggiungere Madrid. I bianconeri una volta sbarcati in Spagna si sono immediatamente diretti verso il Wanda Metropolitano dove erano attesi per il walkaround. Infatti, la Juve ha fatto il tradizionale sopralluogo del terreno di gioco per poi recarsi in hotel. La squadra rimarrà in albergo fino a domani verso le 19:00 e continuerà così la preparazione in vista del match ...

Juventus - probabile formazione contro il Frosinone : Dybala titolare - Chiellini convocato : Ieri sera la Juventus non si è ritrovata per il ritiro, ma i bianconeri si sono allenati questa mattina per preparare la sfida contro il Frosinone. La prossima partita consentirà alla squadra di Massimiliano Allegri di prepararsi in vista del match contro l'Atletico Madrid di Champions League. Proprio pensando alla partita del 20 febbraio Massimiliano Allegri farà le scelte di formazione per la partita di oggi, anche se l'allenatore juventino ...

Juventus - probabile formazione anti-Sassuolo : Bernardeschi e Khedira forse dal 1' : Ieri sera la Juventus ha fatto il suo arrivo in treno a Reggio Emilia, dove oggi sarà impegnata al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo. I bianconeri al loro arrivo in Emilia Romagna sono stati accolti da moltissimi tifosi che hanno acclamato Cristiano Ronaldo e compagni. La Juve poi è salita subito sul pullman con destinazione l'hotel dove alloggiano i bianconeri. La squadra resterà in albergo fino a questo pomeriggio, quando si trasferirà ...

Juventus - la probabile formazione contro il Parma : Bernardeschi mezzala : Stasera, la Juventus tornerà in campo dopo la sconfitta in Coppa Italia e cercherà di riprendere subito il cammino. Per il match contro il Parma, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno degli infortunati Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Viste le loro assenze la Juve dovrà inevitabilmente schierare una difesa parecchio rimaneggiata. Ma le novità di formazione per la sfida di oggi non riguarderanno solo la retroguardia ma anche il centrocampo ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus : ecco la probabile formazione di Allegri : TORINO - Dopo il successo in rimonta in campionato contro la Lazio , la Juventus di Massimiliano Allegri torna in campo per i quarti di finale di Coppa Italia : i bianconeri affronteranno questa sera ...

Juventus - la probabile formazione anti-Lazio : riposa Chiellini - spazio a Rugani : È stato un pomeriggio di intenso lavoro per la Juventus che si è ritrovata in campo alla Continassa per svolgere la seduta della vigilia del match contro la Lazio, fissato per domani sera ad 20,30 all'Olimpico di Roma. Massimiliano Allegri, nella seduta che si è svolta oggi, ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione che riguardavano soprattutto il sistema di gioco. Il tecnico livornese era indeciso fra il 4-4-2 o il 4-3-3. Infatti, la Juve dovrà ...

Lazio-Juventus - la probabile formazione di Allegri : TORINO - Lazio e Juventus scenderanno in campo domenica sera per il posticipo della 21ª giornata di Serie A . Ecco la probabile formazione di Massimiliano Allegri per la sfida dell'Olimpico: il ...

Juventus - il probabile undici anti Milan : D.Costa in leggero vantaggio su Bernardeschi : Questo pomeriggio, intorno alle 15:30 ora italiana, la Juventus è scesa in campo a Gedda per allenarsi in vista della partita contro il Milan. I bianconeri hanno così curato gli ultimi dettagli tattici verso la Supercoppa. In casa Juventus da alcuni giorni tiene banco un grande dilemma, ovvero chi sostituirà Mario Mandzukic? Al momento resta aperto il ballottaggio fra Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Entrambi i giocatori hanno ritrovato la ...

Coppa Italia - Bologna-Juventus : la probabile formazione di Allegri : TORINO - La Juventus torna in campo. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Bologna agli ottavi di Coppa Italia: una gara da dentro o fuori che in caso di ko significherebbe addio anticipato ...

Juventus - la probabile formazione contro la Samp : riposa Bonucci e torna Cristiano Ronaldo : Per la Juve, oggi, è già vigilia della partita di campionato contro la Sampdoria. I bianconeri, stamani, sono scesi in campo alla Continassa per limare gli ultimi dettagli tattici, anche perché domani la partita è alle 12:30 e perciò Massimiliano Allegri non potrà far svolgere nessuna rifinitura ai suoi ragazzi. La Juventus, per la partita contro la Sampdoria, schiererà alcune novità a partire dal centrocampo dove tornerà Miralem Pjanic e in ...