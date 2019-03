Icardi | è ancora gelo | non è a San Siro per Inter-Spal

Wanda : 'Per l'impossibile serve tempo' - ma Icardi pensa ancora all'operazione : L'obiettivo è ricucire i rapporti e stringere un patto Champions anche con Icardi che, però, secondo il Corriere dello Sport, non ha messo da parte del tutto l'ipotesi di un'operazione al ginocchio ...

Gazzetta : “Inter e Icardi ancora molto lontani - Maurito non gioca da un mese” : “Le condizioni di Icardi” “Le condizioni di Icardi”, titola così la Gazzetta dello Sport. In settimana, tanti media – tranne Sport Mediaset – avevano mal interpretato l’incontro tra i coniugi Icardi, Marotta e l’ambasciatore morattiano Paolo Nicoletti. Incontro, vale sempre la pena ricordarlo, nello studio di Wanda Nara. Icardi ieri ha continuato a non allenarsi. Orami non gioca dal 9 febbraio, un mese esatto. Non sarà ...

Marotta a colloquio con l'avvocato di Icardi : filtra ottimismo ma il ritorno in campo slitta ancora : Nuovo incontro tra l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta , e l'entourage di Mauro Icardi , rappresentato dal legale Paolo Nicoletti . Dopo quello di mercoledì è dunque andato in scena ...

Inter - Icardi si allena ancora a parte : previsti nuovi contatti con Marotta : Mauro Icardi continua a seguire un programma di lavoro differenziato. È questa la notizia emersa dalla seduta mattutina di allenamento ad Appiano Gentile per i calciatori che ieri non sono stati ...

Icardi lavora ancora a parte : ANSA, - MILANO, 08 MAR - Nessun rientro in gruppo ancora per Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter ha infatti proseguito nel lavoro personalizzato e fisioterapie per il dolore al ginocchio destro, ...

Inter - nessun rientro per Icardi : lavora ancora a parte : nessun rientro in gruppo ancora per Mauro Icardi . L'attaccante dell'Inter ha infatti proseguito nel lavoro personalizzato e fisioterapie per il dolore al ginocchio destro, lavorando a parte e non ...

Per Icardi ancora lavoro personalizzato : Nessun rientro in gruppo ancora per Mauro Icardi. ù L'attaccante dell'Inter ha infatti proseguito nel lavoro personalizzato e fisioterapie per il dolore al ginocchio destro, lavorando a parte e non ...

Inter-Icardi - è ancora gelo : l’attaccante continua a non allenarsi : L’Inter è reduce dal pareggio in Europa League contro l’Eintracht Francoforte, un risultato non entusiasmante in vista della partita di ritorno considerando anche che Luciano Spalletti dovrà fare a meno dello squalificato Lautaro Martinez, emergenza in attacco per i nerazzurri. Ma a tenere banco è sempre più il caso Icardi, si era parlato nelle ultime ore di una possibile riappacificazione e di una possibile convocazione per la ...

Inter - Icardi non si allena con la squadra : ancora assente con la Spal? : Inter Icardi – Dopo tante settimane passate lontano dal campo, Mauro Icardi sembra ancora non essere pronto al rientro. Il caso che ha scatenato il mondo del calcio nostrano non si placa ma, adesso, l’Inter ha bisogno del suo numero 9. In giornata è previsto un nuovo vertice, molto probabilmente telefonico, tra l’attaccante argentino, la moglie-agente Wanda […] L'articolo Inter, Icardi non si allena con la squadra: ...

Inter - Keita torna in gruppo : rientro vicino. Ancora a parte Icardi : Buone notizie per Luciano Spalletti, che se da un lato dovrà Ancora fare a meno di Mauro Icardi senza che si possa prevedere al momento una data per il suo rientro, dall'altro potrà presto tornare a ...

Inter-Icardi - ancora Wanda Nara show : twitta - poi cancella - ma gli screen restano… : Wanda Nara ed il suo utilizzo dei social network continuano a far discutere, anche oggi un tweet cancellato poco dopo su Icardi Wanda Nara continua ad usare i social in maniera discutibile. Quest’oggi la moglie di Mauro Icardi ha twittato in risposta ad un tifoso nerazzurro che aveva sentenziato: “Icardi non giocherà più all’Inter, ringraziamo il suo procuratore“. Come detto, Wanda ha risposto ma poco dopo il suo ...

Inter - Icardi ancora out : vuole parlare con Zhang : Mauro Icardi continua a rimandare il rientro in squadra. La Gazzetta dello Sport riferisce che il calciatore - assente dallo scorso 9 febbraio contro il Parma al Tardini - non vuole giocare in Europa League e attende l'arrivo del presidente Zhang per chiarire la questione.

Icardi “scompare” dalla locandina dell’Inter - ancora non si allena e Wanda Nara inizia a seguire il Real Madrid… : Mauro Icardi e l’Inter non sembrano riavvicinarsi, intanto Wanda Nara fa amicizia con il Real Madrid: in tutto ciò i tifosi attendono di conoscere il futuro del centravanti La querelle Icardi-Inter è destinata a far discutere ancora per molte settimane. Probabilmente sino alla prossima estate non si saprà esattamente ciò che sta accadendo in questi giorni, nel frattempo però tentiamo di ricostruire i vari pezzi della questione. ...

Inter-Icardi - continua il braccio di ferro : Maurito ha ancora dolore al ginocchio : La querelle relativa a Mauro Icardi andrà avanti ancora per qualche settimana: Maurito, infatti, ha deciso che non scenderà in campo nelle prossime partite visto che il suo ginocchio è dolorante. Il vertice odierno tanto atteso ad Appiano Gentile non è andato in scena con la dirigenza che non ha incontrato il bomber di Rosario. Il 26enne argentino ha continuato con le sue sedute di fisioterapia al ginocchio e ha fatto dunque sapere che non potrà ...