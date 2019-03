Icardi | Altafini e quella tecnica usata per rendere unita una squadra

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) Nel Campionato di calcio 1964/65 il Milan è primo con 9 punti sull’Inter, il suo centravanti Joséperò si trova in Brasile, per protesta, poiché la società non gli rinnova il contratto, ma Amarildo il suo sostituto, non lo fa certo rimpiangere (come in Cile ai Campionati del mondo del 1962, vinti dal Brasile, sostituendo Pelé infortunato).Nonostante la resistenza di Gipo Viani (direttore tecnico) il presidente Felice Riva accetta di farlo rientrare, ma il fato vuole che il rientro dicoincida con un calo irreversibile del Milan. Finisce con lo scudetto che va all’Inter. Larossonera che si era compattata, e aveva lottato sapendo rinunciare al suo campione più blasonato, si sfalda. A questo punto vi sarete resi conto che esistono alcune affinità con il caso di Mauro, fuorie in contrasto con la società per il rinnovo del contratto, anche ...

