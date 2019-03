Etiopia | aereo caduto dell’Ethiopian Airlines | 157 morti «Tra le vittime ci sarebbero

Aereo precipitato in Etiopia - è ufficiale : 8 morti italiani. Non è attentato - ma guasto tecnico : "I dati della rete ADS-B di Flightradar24 mostrano che la velocità verticale era instabile dopo il decollo", ha affermato l'organizzazione di rilevamento dei voli. Esclusa quindi la pista dell'attentato terroristico tra le cause dell'incidente in cui sarebbero coinvolti anche 8 italiani, che si trovano nella lista passeggeri.Continua a leggere

Etiopia - precipita aereo diretto a Nairobi : nessun superstite : Un Boeing 737-800 Max della compagnia di proprietà statale etiope, l'Ethiopian Airlines, è precipitato questa mattina tra Addis Abeba e Nairobi (capitale del Kenia). A bordo del velivolo erano presenti 157 persone, 149 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio. La stessa compagnia aerea ha da poco reso noto che non c’è nessun superstite tra le vittime. L’incidente Secondo la prima ricostruzione della Bbc, l’incidente aereo sarebbe avvenuto questa ...

Schianto aereo Ethiopian Airlines : 59 incidenti per la compagnia aerea di bandiera dell’Etiopia : Un aereo Ethiopian Airlines è precipitato oggi, provocando la morte di 157 persone. E’ la compagnia aerea di bandiera dell’Etiopia, opera voli passeggeri e cargo verso 80 destinazioni nel mondo, 28 delle quali sono destinazioni nazionali. Il suo hub è l’Aeroporto di Addis Abeba-Bole. Tra i 59 incidenti che hanno coinvolto velivoli della Ethiopian si ricordano: il 15 settembre 1988 entrambi i motori a reazione di un Boeing 737 ...

Etiopia - precipita aereo con 157 persone a bordo. Premier etiopico : ”Condoglianze a quanti hanno perso i propri cari” : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo si e' schiantato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba. Lo ha reso noto il governo etiopico, spiegando che c'e' un numero imprecisato di vittime. L'incidente e' avvenuto questa mattina alle 8,44 locali: l'aereo era decollato alle 8,38 dall'aeroporto di Bole diretto a Nairobi, in Kenya, ed e' precipitato in un'area che si trova 62 chilometri a sud-ovest dalla capitale etiopica. A ...

