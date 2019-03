Disastro aereo in Etiopia | morti otto italiani | tra loro un assessore siciliano

Ethiopian Airlines - gli 8 italiani morti nel Disastro aereo : l'assessore siciliano - i bergamaschi della Ong : Otto italiani morti nel disastro del Boeing 737 della Ethiopian Airlines precipitato domenica mattina 6 minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Bole, Addis Abeba, mentre era diretto a Nairobi in Kenya. Leggi anche: Il terrificante sospetto sul Boeing caduto ad Addis Abeba, "voci di attentato terror

Etiopia - le prime immagini dal luogo del Disastro aereo in cui hanno perso la vita anche 8 italiani : Un aereo dell’Ethipian Airlines si è schiantato mentre era diretto a Nairobi. A bordo del Boeing 737 si trovavano 157 persone di 33 diverse nazionalità, 8 gli italiani a bordo. A farlo sapere è stata la compagnia aerea, citata dall’emittente etiope Fana Broadcasting. Il velivolo è precipitato vicino a Bishoftu, a circa 47 chilometri di distanza da Addis Abeba. Era decollato alle 8.38 ora locale, il contatto è stato perso alle 8.44. La compagnia ...

Ethiopian - è un B737 MAX 8 il jet precipitato e 157 le vittime. "Preoccupa" il secondo Disastro di questo nuovo aereo : Sono tutti morti i 157 a bordo del Boeing 737 MAX 8 della Ethiopian Airlines precipitato dopo pochi minuti dal decollo da Addis Abeba per Nairobi. Non ci sono al momento notizie sulla cause della ...

