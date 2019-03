Aumento salario minimo Italia 2019 | proposta M5S al PD in aula

termometropolitico

(Di domenica 10 marzo 2019)M5S al PD inCos’è ilIn una giornata segnata dai commenti post-vittoria di Zingaretti alle primarie PD si è tornati a parlare anche di. Lo ha fatto, in primis, il leader M5S Luigi di Maio con due post su Facebook. Un invito aperto al nuovo leader Dem, ma anche l’evidenziazione di una strategia che a oggi sembra voler più puntare su temi sociali e discostarsi dalla vicinanza con la Lega, visto il recente calo generalizzato segnalato dagli istituti demoscopici.: cosa ha detto Di Maio All’indomani della vittoria di Zingaretti alle primarie PD, il M5S ha voluto toccare un tema caro alla sinistra come quello dell’al. Da un lato può essere letto come un invito a Zingaretti a una possibile eventuale alleanza, o comunque a un ...

000120o : RT @Diem25Taranto: Riduzione dell’orario di lavoro e aumento del salario. “Non è una proposta utopistica. Noi oggi viviamo in un incubo. L’… - MarinoBruschini : Sono così #Incapaci, che nemmeno il #Lavoro sanno distribuire. Ne danno sempre in più a me. #SonoTroppoBuoni .. di… - melamarcia13 : RT @AttivistaNEWS: #Zingaretti dichiara che l'aumento del salario minimo, proposto ovviamente dal #M5s è una 'furbata elettorale', quindi n… -