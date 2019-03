Alle donne i funerali | i preti intanto vanno a sciare

Raffaella Mennoia - Uomini e Donne / Foto - augurio Alle donne : 'Ci vogliono le palle' : Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e donne, fa un augurio a tutte le donne attraverso il suo profilo Instagram: 'Non perdetevi mai'

L'arazzo e l'antica arte dei telai - omaggio Alle donne tessitrici della Sardegna : Poi spettacoli a teatro con protagoniste le tessitrici. E gli arazzi che, al centro di un mostra itinerante, al centro si un nuovo corso stilistico tra tradizione e innovazione.

Di Sarno - il messaggio social Alle donne - Magazine Pragma : La cronaca di tutti i giorni ci annienta, le donne sono per troppi un oggetto da possedere e distruggere, noi dobbiamo 'lavorare' per rendere tutte le donne libere. Da quando siamo alla guida di ...

Buon 8 marzo Alle donne di Taranto - vittime di violenza da inquinamento : Lottano come leonesse per difendere i loro figli. Lottano contro i giganti, i potenti, l’economia, il mercato, la politica. Lottano da sole, nell’indifferenza dello Stato. Da giorni sono sul piede di guerra. Hanno paura per la salute e la vita dei loro figli. Questa mattina erano in presidio davanti al Palazzo di Città insieme ai bambini del quartiere Tamburi che non possono andare a scuola perché il sindaco le ha chiuse con un’ordinanza urgente ...

Matri fa gli auguri Alle sue principesse - la Festa delle Donne è speciale per l’attaccante del Sassuolo [FOTO] : Alessandro Matri circondato dai suoi amori, gli auguri per la Festa della donna sono soprattutto per Federica Nargi, la figlia che nascerà presto e la piccola Sofia Alessandro Matri è un uomo fortunato e pare esserne totalmente consapevole. Il calciatore del Sassuolo sui social infatti spesso ribadisce l’amore per la sua famiglia, composta (escluso lui) da sole Donne. Oltre alla bellissima Federica Nargi, l’attaccante è padre ...

Efe Bal : 'Donne in pericolo - necessari controlli sanitari Alle prostitute' : Anche la trans Efe Bal oggi in piazza a favore delle donne a Milano. 'Le donne sono in pericolo, spesso gli uomini che vanno con le prostitute chiedono rapporti non protetti, è necessario fare ...

Alle donne e al loro coraggio : Da anni ormai la Giornata Internazionale delle donne ha per me un significato diverso. Se prima era un momento per ritrovare le amiche che non vedevo da un po' o concedermi un momento di stacco, adesso vivo questo giorno in modo del tutto differente. Da quando ho toccato con mano la drammatica realtà della migrazione forzata il mio sguardo sul mondo è mutato e con esso il significato di molte giornate di festa.Dalla prima missione ...

Un'azalea rosa in regalo per dire grazie Alle donne : Ti voglio fare un regalo e voglio che sia colorato, profumato e che racchiuda un profondo significato. Voglio farti un regalo che sia vivo e che respiri, voglio regalarti qualcosa che ti possa ...

Donne e finanze familiari : tagliate fuori dAlle scelte importanti : MILANO - Cercano l'ugaglianza con i partner in moltissimi aspetti della vita, ma nella maggior parte dei casi le Donne delegano ampiamente agli uomini le decisioni di natura finanziaria della famiglia,...

Google celebra "Le donne che danno potere Alle donne" : ... dice Google, "ma volevamo offrire una rappresentazione diversificata di voci, in un giorno che celebra la comunità passata, presente e futura di diverse donne in tutto il mondo". Le frasi scelte ...

8 marzo - (ri)diamo la parola Alle donne. Precarie - prof e militanti : oggi l’agenda dei nostri blog la dettano loro : “Far scrivere solo donne l’8 marzo? La vera rivoluzione sarebbe costringere gli uomini a parlare di noi”. Così ha risposto una nostra collaboratrice e blogger quando le abbiamo parlato dell’idea di pubblicare solo post di firme femminili nella colonna blog de ilfattoquotidiano.it in occasione della giornata internazionale delle donne. Un appunto giustissimo, una obiezione che molte lettrici troveranno condivisibile: non ...

Etna - terra di vino e divina DAlle donne il futuro dell'enoindustria : Anche qui nulla di paragonabile nel mondo del vino se si confronta questo dato a circa quindici anni fa quando le aziende etnee si contavano sulle dita delle mani. "Il vino è sempre più femminile - ...

8 marzo - Google dà la parola Alle donne del mondo : Per la festa internazionale della donna 2019 Google ci regala una carrellata di immagini coloratissime, a illustrare le frasi di donne provenienti da tutto il mondo. Parole di artiste come Frida Kalho ...

Un 8 marzo dedicato Alle donne perché non subiscano più alcun abuso : Si presenta nell'ambito del "Progetto Antimafia" del Centro Pio La Torre il progetto "Amorù - Rete Territoriale Antiviolenza" "Femminicidio e differenze di genere nell'affermazione dei diritti di ...