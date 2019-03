'Sei Nazioni': Inghilterra-Italia 57-14

Quarta sconfitta in quattro partite per l'al '6'. A Twickenham l'vince 57-14 con 8 mete (contro le due degli azzurri). L'immediato pareggio di Allan alla meta di apertura di George illude la squadra di O'Shea che si trova sul 7-7 al 12'. Però lo strapotere fisico dei 'bianchi' fa presto a emergere: mete di May, Tuilagi e Shields, tutte trasformate da Farrell,che trasforma pure un piazzato. All'intervallo 31-7. Ripresa con nuova meta di Tuilagi e risposta di Morisi. Poi allungano Kruis, Robson e Shields.(Di sabato 9 marzo 2019)

