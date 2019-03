Modica | arrestato pluripregiudicato catanese autore di una rapina

Modica - la droga pronta in macchina. Arrestato : Modica - I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica hanno tratto in arresto in flagranza un Modica no per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel corso dei servizi ...

Modica - droga in macchina pronta per lo spaccio : arrestato Modicano : La droga pronta in macchina pronta per lo spaccio: arrestato un Modicano dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica