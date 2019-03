Made in Italy | in Giappone Consorzio tutela scopre falsa mozzarella ' Tokyo dop'

I primi maglioni in denim riciclato e rigenerato sono Made in Italy : Del jeans non si butta via niente. Rifò, giovane brand pratese della moda ecosostenibile, è la prima azienda di moda al mondo che, dopo mesi di studi e ricerche, è riuscita a creare un filato derivato da tessuto denim riciclato e rigenerato, con cui ha dato vita a una collezione di maglioni leggeri e resistenti, realizzati in tessuto piqué, con piccoli motivi in rilievo. Il tessuto in denim una volta trinciato e trasformato in un nuovo filato ...

Progetto Hercules - la guida autonoma “Made in Italy” sfida la Silicon Valley : Fra i molti progetti promossi dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 c’è Hercules, (acronimo di High-Performance Real-time Architectures for Low-Power Embedded Systems), mirato alla realizzazione di un sistema che fra le cose consentirebbe una guida autonoma a basso consumo energetico, efficiente e dalle apparecchiature poche ingombranti. L’Italia ha un ruolo fondamentale all’interno di Hercules, ...

Made in Italy : Fontanot conquista Usa e Cina registando fatturato record : Roma, 6 mar. (Labitalia) - Dopo un 2017 estremamente positivo, il Gruppo Fontanot, tra i punti di r[...]

Made in Italy : record per l’export di prodotti agroalimentari in Cina : Le esportazioni di prodotti agroalimentari Made in Italy in Cina hanno raggiunto nel 2018 il record storico di 450 milioni di euro, un valore che è più che triplicato negli ultimi 10 anni (+260%) con la progressiva apertura del gigante asiatico a stili di vita occidentali. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti nel commentare la notizia che l’Italia si prepara a diventare il primo Paese del G7 a sostenere formalmente la ...

Agroalimentare : Fondimpresa - 2018 positivo per Made in Italy nel mondo : Scuotto, perché il trend continui e si rafforzi restare al passo con innovazione e tecnologie digitali

Made in Italy - da Realia l'app che certifica autenticità prodotti : Roma, 5 mar., askanews, - Un'app per riconoscere i prodotti Made in Italy e consentire così ai consumatori che vogliono acquistare all'estero un prodotto del nostro Paese di non avere dubbi sulla sua ...

Made in Italy - calzature e moda in mostra a Almaty e Kiev : Collezioni di calzature e moda Made in Italy in Kazakistan e Ucraina , tradizionali mercati dell'export con un doppio appuntamento ad Almaty e Kiev. Presentazioni ravvicinate lanciate da ...

Juve - Zaniolo e Tonali gli altri obiettivi Made in Italy : TORINO - Un colpo italiano. La Juventus avanza per Federico Chiesa, obiettivo prioritario per l'estate, ma non molla gli altri talenti italiani. Nel mirino del ds Fabio Paratici c'è sempre Nicolò ...

C’è un po’ di Made in Italy nel nuovo album di Ligabue - Mai dire Mai riprende il monologo di Riko : Nel nuovo album di Ligabue c'è anche un po' di Made in Italy. Come rivelato da Spettakolo, nella tracklist di Start compare anche un brano che riprende Francoforte, monologo finale di Riko che prenderà vita nella prossima fatica discografica dell'artista emiliano. Il brano che si ispira al finale di Made in Italy con Stefano Accorsi s'intitola Mai dire mai ed emerge dai dettagli social che Ligabue ha rilasciato in questi giorni che precedono ...

Riso Made in Italy - quotazioni +75% con l'etichetta che indica l'origine : ...di conoscere un elemento di scelta determinante per le caratteristiche qualitative ed impediva anche ai consumatori di sostenere le realtà produttive nazionali e con esse il lavoro e l'economia del ...

Coldiretti - etichetta d’origine del riso : aumentate fino al 75% le quotazioni dei raccolti Made in Italy : A un anno dall’entrata in vigore dell’obbligo di indicare in etichetta l’origine del riso aumentano fino al 75% le quotazioni dei raccolti Made in Italy dopo essere scesi su valori insostenibili per i produttori. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che ha fortemente sostenuto la nuova normativa sull’obbligo di indicare la provenienza in etichetta entrata in vigore nel febbraio 2018 in una situazione di grave rischio per la ...

Intervista – Gabry Ponte : «É giusto cercare di tutelare la musica “Made in Italy” ma le radio devono essere libere» : Gabry Ponte è uno dei dj italiani e producer tra i più conosciuti e suonati al mondo, simbolo di più di una generazione che ha ballato le sue hit, da dieci milioni di dischi, in giro per i club più famosi. La sua luminosa carriera parte alla fine degli anni novanta, nella prestigiosa scuderia torinese della BlissCo, fucina di talenti, da cui nasce lo storico gruppo eurodance degli Eiffel65, con cui Gabry ha ottenuto con i suoi colleghi Jeffrey ...

WAO - la sneaker Made in Italy che finisce nel compost : ... e a ragione: quasi il 60% del vestiario finisce in discariche e inceneritori entro un anno dalla produzione, il 25% dei composti chimici prodotti nel mondo viene usato dall'industria tessile, mentre ...

'We are together' : Ice e Alibaba valorizzano Made in Italy in Cina : Roma, 28 feb., askanews, - La collaborazione tra l'Agenzia ICE e Alibaba Group, che ha visto a settembre 2018 il lancio di helloITA, il primo e unico brand hub di un paese presente sulle piattaforme ...