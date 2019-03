Juventus | Joao Felix nel mirino | Mendes allo Stadium con Paratici

Joao Felix-Juventus - Paratici incontra Jorge Mendes : i dettagli : Joao FELIX JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, Fabio Paratici avrebbe incontrato Jorge Mendes a Torino per parlare di Joao Felix. Il giovane attaccante del Benfica, classe 1999, rappresenterebbe un chiaro obiettivo bianconero in vista del futuro. Tecnica, qualità e imprevedibilità nell’uno contro uno. Joao Felix potrebbe esser acquistato dalla Juventus e lasciato un altro […] L'articolo Joao ...

«Juventus in pole per Joao Felix : pronti 120 milioni di euro» : ROMA - La Juventus guarda in Portogallo e vuole portare a Torino un altro giocatore portoghese. Dopo Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Joao Felix , giovane ...

Juventus - Cristiano Ronaldo consiglia James Rodriguez e Joao Felix (RUMORS) : Da molte settimane continuano a rincorrersi diverse voci su un possibile approdo in estate di James Rodriguez alla Juventus. Il colombiano quasi certamente lascerà il Bayern Monaco per tornare al Real Madrid. Il suo futuro, però, non sarà nelle merengues e per questo motivo il suo nome è accostato a diverse squadre. In particolare nelle ultime ore in Spagna parlano di un contatto telefonico tra Cristiano Ronaldo e James Rodriguez. CR7, dunque, ...

Ecco chi è Joao Felix - il calciatore finito nel mirino di Juventus e Milan : João Félix Sequeira, meglio noto come João Félix (Viseu, 10 novembre 1999), è un calciatore portoghese, centrocampista del Benfica e della nazionale under-21 portoghese. Trequartista molto abile tecnicamente e con un grande senso del gol, può giocare anche sulle fasce e come ala. Dotato di un’ottima visione di gioco, per le sue caratteristiche è stato paragonato a Rui Costa e Bernardo Silva. Cresciuto nei settori giovanili di Porto e ...

Juventus - non solo Isco e Pogba : nel mirino anche Eriksen - Rodriguez e Joao Felix (RUMORS) : Ramsey non basta, la Juventus progetta un centrocampo super. Il gallese arriverà a Torino a giugno, ma Paratici si muove anche per il sogno Paul Pogba e per quattro giocatori che possano dare qualità alla mediana di Allegri: Isco, Eriksen, James Rodriguez e la giovane stellina portoghese Joao Felix. La Juventus fa la spesa al Real: piacciono Isco e James Rodriguez Le prime telefonate del calciomercato della Juventus saranno dirette verso il ...