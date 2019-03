Incidente sulle piste da sci | due in ospedale

Incidente in motoslitta sulle Alpi svizzere : muore 17enne di Sondrio - grave il padre : I due erano usciti per una gita nella zona dell'Alpe di Barna. La moto è precipitata in un burrone per diverse centinaia di metri, inutili i soccorsi al ragazzo, il padre in ospedale a Bellinzona

Cogne - Incidente sulle piste : 13enne perde il controllo degli sci e muore : Ancora un incidente mortale sulle piste da sci. Oggi pomeriggio una ragazzina francese di soli 13 anni ha perso il controllo degli sci e, finita fuori pista, è andata a sbattere contro un albero. Inutili i soccorsi: il personale medico-sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. E' accaduto appena sopra Sylvenoire, nei pressi di Cogne (importante destinazione turistica invernale della Valle d'Aosta). L'incidente mortale Il ...

Forni di Sopra - grave Incidente sulle piste : grave incidente sulle piste del comprensorio sciistico di Forni di Sopra . Un ragazzo di 16 anni residente a Trieste è caduto sulla neve e ha perso conoscenza per un grave trauma alla testa. Soccorso ...

Tragedia Emiliano Sala - nuove teorie sulle dinamiche dell’Incidente aereo nella Manica : “Il pilota ha avuto un certo controllo dell’aereo” : La sera del 21 gennaio scorso Emiliano Sala, calciatore argentino di 28 anni, e David Ibbotson, pilota inglese di 59, stavano sorvolando la Manica diretti a Cardiff quando improvvisamente l’aereo su cui viaggiavano è sparito dai radar. Sarebbe stato ritrovato solo due settimane dopo sul fondale della Manica, 38km a nord di Guernsey, con un corpo intrappolato tra i rottami che nelle ultime ore è stato identificato come quello della giovane stella ...

Incidente per il principe Filippo - i testimoni : "Avevo il suo sangue sulle mani. Lui urlava : 'Le mie gambe! Non posso muoverle'" : Ore drammatiche a corte per il brutto Incidente che ha coinvolto il 97enne principe Filippo, consorte della regina Elisabetta II. "Sono stato accecato dal sole": così il principe avrebbe spiegato l'Incidente in auto che lo ha visto coinvolto ieri nei pressi della tenuta di Sandringham. Il reale consorte è sotto shock per quanto accaduto ma non ha riportato ferite e anche le due donne che si trovavano insieme a un neonato di dieci ...

Nuovo Incidente sulle piste da sci in Friuli : grave una bambina di 9 anni : Una bimba di nove anni è rimasta gravemente ferita insieme con una ragazza di 19, le cui condizioni sono migliori, dopo uno scontro avvenuto mentre sciavano nel corso di un allenamento sulla pista nera di Sappada.La piccola, residente vicino a Udine, ha riportato un forte trauma toracico e fratture in varie parti del corpo, ed è stata trasportata in elicottero all' ospedale di Udine, in codice rosso. Migliori le condizioni ...

Incidente sulla neve : muore una bimba di 9 anni sulle piste della Val di Susa : Alle 14 di oggi un tragico Incidente sulla pista Imbuto del comprensorio "Via Lattea" a Sauze d'Oulx, in Val di Susa. Una bambina di soli 9 anni finisce fuori pista e va a urtare violentemente contro una barriera frangivento. Immediati i soccorsi e la corsa in ospedale, ma purtroppo la piccola morirà qualche ora dopo. La dinamica del tragico Incidente Una felice giornata in famiglia sulla neve, svagandosi, godendo delle bellezze naturali della ...