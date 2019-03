Giappone | una donna di 116 anni è la persona più anziana al mondo

Spazio : il Giappone sogna la Luna - potrebbe inviare un rover costruito da Toyota : Nuova missione spaziale per il Giappone: il Paese punta alla Luna, e il protagonista potrebbe essere un rover costruito da Toyota. L’Agenzia Spaziale Giapponese unirà le forze con il gigante delle auto, ma al momento non si hanno ulteriori informazioni: maggiori dettagli dovrebbero essere rilasciati la prossima settimana. Il Giappone segue le orme di Israele, che lo scorso mese ha lanciato verso il nostro satellite il primo rover privato, ...

Una mostra celebra il Kimono in Giappone con giovani stilisti italiani : Fenomeno che, nel tempo, è stato legato al costume, alla società, all'economia. Il fascino della cultura nipponica, sintetizzata dal Kimono, irrompe con la sua autorevolezza sulla calma vittoriana ...

Left Alive accolto in Giappone con una media di 1.8 su 5 : A partire da domani il nuovo erede spirituale della serie Front Mission sarà disponibile anche in Occidente, parliamo naturalmente di Left Alive. Purtroppo però il titolo non è stato accolto a braccia aperte nel sol levante, ottenendo una media di voti pari a 1.8 su 5 nelle Recensioni. Left Alive: Un Flop assicurato? Parlare di Fail o Flop è sicuramente presto, considerando che il titolo non è ...

Crociera in Giappone - un nuovo modo per scoprire i mille volti di una terra incredibile : Non a caso si è guadagnata nel 2012 il riconoscimento come una delle tre più belle visioni metropolitane notturne al mondo. Il punto migliore da cui godere del panorama è il Monte Inasa: si raggiunge ...

Giappone - no del sumo alle barbe portafortuna : "Indecenti - prima l'igiene" : Niente barba, siamo Giapponesi. È una scure a radere, è il caso di dirlo, al suolo la deriva "hipster" che rischiavano di prendere i tornei di sumo, l'antica lotta Giapponese con alle spalle una ...

I giochi Giapponesi stanno rivivendo una nuova età dell'oro grazie a Switch - articolo : Succede sempre, non è vero? Aspettavamo da una vita qualche buon rhythm action game a base di tamburi e batteria su Switch e, all'improvviso, ne arrivano due lo stesso giorno. Davvero, non vedevamo l'ora: abbiamo acquistato una copia di importazione di Taiko no Tatsujin: Drum n'Fun di Bandai Namco qualche mese fa, quando è uscito sul territorio nipponico, completo della periferica già vista nel classico arcade e abbiamo speso anche qualche ...

Elisir di lunga vita in una pianta Giapponese : la scoperta nelle foglie usate dai samurai : Una molecola anti invecchiamento è stata scoperta da un team di ricercatori austriaci dell'Università di Graz in una pianta molto comune in Giappone e nota con il nome di 'Angelica keiskei'. Si tratterebbe di una particolare molecola in grado di ridurre drasticamente l’invecchiamento delle cellulare nel corso del tempo sia negli animali che nell'uomo. Elisir anti invecchiamento in una pianta Angelica keiskei, questo è il nome della pianta dai ...

La ‘spazzina anonima’ identificata : è una cantante Giapponese. Il sindaco : «Ci ha dato una lezione» : Alla fine sono riusciti a trovarla: la ‘spazzina anonima’ che da giorni pulisce le strade del centro storico di Pesaro, la donna del mistero che il sindaco Matteo Ricci stava cercando di rintracciare con tanto di post su Facebook, è stata individuata. Si tratta di una quarantenne giapponese, Natsuko Takase, che vive a Pesaro da vent’anni, fa la cantante (non di professione) e discende da una famiglia nobile del Paese del Sol Levante. È stato ...

Giappone - la sfida al titolo del 'più fortunato del mondo' il rituale degli uomini nudi : PECHINO - Gli uomini sono circa diecimila, ammassati all'interno del tempio. Ma i bastoncini sacri che hanno il potere di renderli i 'più fortunati dell'anno' sono appena due. Così quando alle 10 di ...