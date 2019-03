Anticipo Serie A, Chievo-Milan 1-2

Prosegue spedita la marcia delche nell'del 27° turno passa a Verona in casa del(1-2). Inizio equilibrato, poi al 31' ci pensa il rientrante Biglia a sbloccare il risultato con una punizione magistrale sotto al sette che vale lo 0-1. Al 35' l'arbitro Pairetto espelle Gattuso per proteste. Pochi minuti e ilpareggia: Diousse per Leris, palla sulla testa di Hetemaj che fa 1-1 (41'). Nella ripresa iltorna in vantaggio al termine di una lunga azione,conclusa in spaccata da Piatek: 1-2 (57').(Di sabato 9 marzo 2019)

