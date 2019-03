Taylor Mega sotto accusa a Pomeriggio 5 | tutti contro uno | interviene Barbara

Chi è Taylor Mega : età - fidanzato e altezza dell’ex di Briatore : Chi è Taylor Mega: età, fidanzato e altezza dell’ex di Briatore Taylor Mega: carriera e biografia, chi è Taylor Mega ha 24 anni ed è nata a Carlino, in provincia di Udine. I suoi genitori sono entrambi allevatori di tacchini e la bella ragazza è cresciuta in campagna in una famiglia molto umile. Insieme alla sorella Jade ha deciso di lasciare la città e di fare carriera grazie alla tv e ai social. Taylor Mega: i followers su ...

Elettra Lamborghini se la prende con Taylor Mega su Instagram : "Non mi riferivo a te - fatti i c... tuoi" : Lamborghini di nome e di fatto. Dopo essere stata tirata in ballo senza motivo, Elettra si è scagliata contro Taylor Mega con la stessa potenza del bolide creato dal nonno Ferruccio nel lontano 1963. ...

Taylor Mega e Tony Effe si sono lasciati : ‘Le nostre strade si sono divise’ : È arrivata al capolinea la storia d’amore tra Taylor Mega e Tony Effe della Dark Polo Gang (QUI tutto quello che c’è da sapere sul trio). Lo comunica la stessa Taylor, ex naufraga de L’isola dei famosi, in un post sui social condividendo uno scatto che la vede insieme all’artista e con parole serene e prive di rancore spiegando che cosa li ha portati a prendere questa decisione: “Ragazzi la verità è questa, è un ...

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta VS Giulia De Lellis/ Interviene anche Taylor Mega : Pietro Tartaglione ha lanciato una frecciatina a Giulia De Lellis? L'esperta in tendenze ha risposto per le rime al fidanzato di Rosa Perrotta.

Taylor Mega contro Elettra Lamborghini e Pietro Tartaglione : il video sfogo : Taylor Mega contro Elettra Lamborghini e Pietro Tartaglione: l’ex naufraga si sfoga sui social “Vi ho lasciati parlare, a breve parlo io”, così Taylor Mega ha annunciato ai propri follower l’intenzione voler dire la sua in merito ad alcuni fatti che, direttamente o indirettamente, l’hanno coinvolta in queste ore. Le persone su cui ha avuto […] L'articolo Taylor Mega contro Elettra Lamborghini e Pietro ...

Irama - è finita con Giulia De Lellis : “Mi pedinavano anche all’estero”. E si lasciano anche Taylor Mega e Tony Effe : La storia d’amore tra Irama e Giulia De Lellis è finita. È stato lo stesso cantante ad annunciarlo con un post su Instagram: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”. Poi ha lanciato una stoccata: “Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi ...

Sui social Taylor Mega con Tony Effe è finito l’amore : Sui social l’influencer Taylor Mega ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Tony Effe e ha scritto: ”Ragazzi la verità è questa, è un pò che sentivo il bisogno di dirvelo e adesso finalmente esco allo scoperto, e con la stessa semplicità che mi contraddistingue voglio raccontarvi come stanno realmente le cose. Io e Tony non stiamo più insieme. Le nostre strade si sono divise. Abbiamo preso questa decisione di comune ...

Taylor Mega scaricata da Tony Effe per una modella? : Come un fulmine a ciel sereno, Taylor Mega ha annunciato la fine della storia con il trapper Tony Effe che, pare, abbia perso la testa per una modella conosciuta alla Fashion Week milanese.La relazione tra la influecer, tornata da qualche settimane in Italia dopo l"esperienza a L"Isola dei famosi, e il trapper sembrava procedere a gonfie vele. Poi, l"annuncio della rottura via social ha destabilizzato i fan della coppia, che non sono riusciti a ...

Taylor Mega e Tony Effe si sono lasciati : 'Nessun rancore' e lei inizia a seguire Biondo : A distanza di pochi mesi dal fidanzamento ufficiale, è già terminata la storia d'amore tra Taylor Mega, che abbiamo visto tra le protagoniste dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi e il cantante Tony Effe, leader della Dark Polo Gang. I due, come vi dicevamo, facevano coppia fissa da un po' di tempo e in molti credevano che questa potesse essere una delle nuove coppie solide dello showbiz, ma così non è stato. A dare l'annuncio della rottura ...

Taylor Mega e Tony Effe si sono lasciati/ Foto : 'rimarrà un bellissimo ricordo' : Taylor Mega e Tony Effe si sono lasciati: ad annunciare la rottura è l'influencer ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2019 sui social. 'Nessun rancore', dice.