Salvini dice di non voler far cadere il governo | ma i bandi Tav devono partire

(Di venerdì 8 marzo 2019) Matteoha respinto l'accusa di essere un "irresponsabile" rivoltagli da Luigi Di Maio ma ha ribadito che sulla Tav non mollerà e assicurato che ildeve andare avanti. "Io irresponsabile?", si è chisto il vicepremier leghista intervenendo a Rtl 102,3, "no, sono coerente e poi Luigi parlava ai suoi. Comunque non mi scandalizzo, ho sempre lavorato per riavvicinare le posizioni,per la Tav, a me interessa quello".ha negato che si possa arrivare a una crisi sulla Tav: "Sono contento di quello che ilha fatto in questi nove mesi, Ilandrà avanti: c'è la riforma della scuola, della giustizia, l'autonomia, l'abbassamento delle tasse per i dipendenti, delle accise".Leggi anche: Il dossier Agi sulla Tav

