MotoGp – Dovizioso soddisfatto dopo il sesto posto nelle prove in Qatar | “ecco cosa mi

(Di venerdì 8 marzo 2019) Tutto l’ottimismo e la soddisfazione di Andreaal termine della prima giornata dilibere del Gp delIl team Mission Winnow Ducati è tornato in pista inoggi sul circuito di Losail, teatro del primo round del Campionato Mondiale2019, per disputare le primelibere della stagione. Nell’arco delle due sessioni, sia Danilo Petrucci che Andreahanno confermato la competitività già evidenziata nei test condotti sul circuito alle porte di Doha la scorsa settimana, chiudendo rispettivamente in quarta e sesta posizione nella classifica combinata dei tempi.Quinto al termine della prima sessione, Petrucci ha poi limato di oltre un secondo i propri riferimenti nella FP2 – disputata nello stesso orario previsto per la gara – facendo registrare il miglior crono personale in 1:54.053. Discorso simile anche per, che ha ...

