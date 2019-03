Michael J Fox | “Accettare la malattia non vuol dire rassegnarsi Significa capirla e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019)J. Fox, attore simbolo di Ritorno al Futuro, soffre del morbo di Parkinson dal 1991: “Ho sviluppato un rapporto col Parkinson in cui gli ho concesso una stanza per fare ciò che ha bisogno di fare – ha raccontato in una lunga intervista al New York Times – Questo mi ha lasciato delle aree dove realizzarmi e migliorare. Accettare lanone affrontarla in modotto, senza fingere che non esista”. L’attore 57enne aggiunge: “All’inizio ero terrorizzato, non sapevo nulla del morbo di Parkinson. Mi hanno detto che la mia vita sarebbe cambiata completamente. Ho accettato l’idea solo attorno al 1994, prima di allora non ero mai riuscito a nutrire ottimismo: quel modo di pensare non mi permetteva di credere che potessi prendere decisioni a lungo termine”. Oggiè tornato di ...

