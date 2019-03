Luigi Di Maio ricatta Matteo Salvini sulla Tav | pronto a votare contro sul caso Diciotti

Luigi Di Maio fidanzato con una giornalista : ecco chi è. Ma non facevano tutti schifo? : I giornalisti per i grillini sono il peggio del peggio. Li hanno insultati per anni e continuano a farlo, li accusano di ogni nefandezza, i maledetti "pennivendoli". tutti contro di loro, secondo Luigi Di Maio e compagni. Eppure... Eppure Di Maio avrebbe una storia proprio con una giornalista: sareb

Giuseppe Conte accoltella Luigi Di Maio sulla Tav? Retroscena : Tav - le parole pesantissime del premier : Non tutto è come sembra? Forse. Si parla di Giuseppe Conte e della sua presa di posizione in conferenza stampa, giovedì, a Palazzo Chigi. Una presa di posizione clamorosamente grillina. Il premier ha detto chiaro e tondo che, a suo parere, "la Tav così com'è non deve essere fatta". parole che a molt

Tav - guerra Di Maio-Salvini. Luigi : non posso fallire. M5S avvisa Matteo sulla Diciotti : Mercoledì notte, Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, camicia un po' sbottonata e senza cravatta d'ordinanza, dice a Matteo Salvini: «Se perdo questa partita non c'è...

Matteo Salvini - diktat a Luigi Di Maio sulla Tav : "Non mollo finché campo" : Colpo su colpo. Dopo le schermaglie di giovedì sera, Matteo Salvini ribadisce la sua posizione, nettissima, sulla Tav. L’Alta velocità, ha sottolineato in un'intervista a Rtl, "la vuole la maggior parte degli italiani. Dobbiamo essere collegati con la Francia e con il resto dell’Europa". E ancora: "

Sergio Mattarella - perché è il migliore alleato di Matteo Salvini nel caos-Tav : Luigi Di Maio spacciato : Caos Tav. Caos assoluto, con il governo appeso a un filo. Matteo Salvini minaccia la crisi, Luigi Di Maio gli dà dell'irresponsabile. In tutto ciò il premier Giuseppe Conte ha gettato la maschera e si è apertamente schierato con i grillini. Tutto, ora, è possibile. Ad osservare preoccupato la situaz

Tav - guerra Salvini-Di Maio. Luigi : non posso fallire. M5S avvisa Matteo sul voto sulla Diciotti : Mercoledì notte, Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, camicia un po' sbottonata e senza cravatta d'ordinanza, dice a Matteo Salvini: «Se perdo questa partita non c'è...

Tav - Matteo Salvini : "Tiro dritto - si va a casa". Luigi Di Maio insulta : "Irresponsabile" : La decisione finale ancora non c'è. Il premier Giuseppe Conte chiede ancora un supplemento di riflessione. «Scioglieremo la riserva lunedì, dateci tempo». Ammette che sui bandi da lanciare fra tre giorni, pena il venir meno di 300 milioni di finanziamenti europei, «c' è oggettivamente uno stallo». P

Tav - Luigi Di Maio rassicura i 5Stelle : “Non metto in discussione il no all’opera” : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervenuto a Montecitorio all'assemblea dei gruppi parlamentari, si è rivolto ai deputati e senatori pentastellati, insieme al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: "Non sono disposto a mettere in discussione il "No" alla Tav".Continua a leggere

Luigi Di Maio : "Il no di M5s alla Tav non si discute" : "Non sono disposto a mettere in discussione il nostro 'no' alla tav". Sono categoriche, a quanto si apprende, le parole di Luigi Di Maio. A poche ore dalla conferenza stampa di Conte, il vicepremier ha ribadito la contrarietà del movimento alla Torino-Lione all'assemblea dei parlamentari M5s in corso alla Camera. I parlamentari hanno risposto con un lungo applauso. "Per me fa fede analisi del ministero delle Infrastrutture, che dice che ...

Luigi Di Maio ridicolizzato - anche PierLuigi Bersani infierisce in diretta : "Come finirà il M5s" : La fine ridicola del Movimento 5 Stelle certificata da PierLuigi Bersani, uno che di disastri si intende parecchio. L'ex segretario del Pd, intervistato da Radio Radicale, lancia la sua profezia sui grillini: "Il dato di fondo nel mondo è l'affermarsi e il crescere di una destra sovranista, identita

Luigi Di Maio oltre il ridicolo : "Sulla Tav niente crisi - ma è tosta". Il suicidio grillino in diretta : "crisi di governo no. Ma vertice infruttuoso si". Luigi Di Maio raggiunto da Affaritaliani.it non si può nascondere dietro un dito, ammettendo che il confronto con Giuseppe Conte e Matteo Salvini sulla Tav è stato un mezzo fallimento. "Ci riproviamo oggi", assicura il leader del Movimento 5 Stelle,

Nel paese di Di Maio spunta l’ex attaccante compagno di Maradona : “Ringraziamo Luigi” : Il numero 18 ha giocato con Diego Armando Maradona. «Ero nella rosa del Napoli campione d’Italia del 1986. Poi ho fatto tutta la carriera fra serie B e C. Acireale, Fidelis Andria, Catanzaro, Benevento. Con l’Arezzo ho disputato la mia stagione migliore: 11 gol da seconda punta. Da quel momento, le cose sono andate peggiorando». Infatti, dopo esser...

Luigi Di Maio al tavolo con una proposta : "Ok ai bandi - ma soldi dirottati sul Frejus" : "Se i bandi di gara della Tav dovessero partire l'unica opzione sul tavolo è dirottare quei soldi sulla linea del Frejus. Questa è nostra posizione inderogabile". Luca Carabetta, il deputato che per il Movimento 5 Stelle segue da sempre il dossier dell'Alta velocità e che in questo momento è tra le persone più vicine a Luigi Di Maio, illustra la proposta che con la quale il vicepremier grillino si ...

Luigi Di Maio beccato con una misteriosa bionda : le foto del tenero abbraccio : Il settimanale 'Chi' pubblica le foto del vicepremier in compagnia di una sconosciuta bionda a Siviglia