La Juventus affronta l’Udinese | la gara in esclusiva su Sky

Calcio - Coppa Italia 2019 : la Juventus affronta l’Atalanta - quarto di finale insidioso per i bianconeri : Dopo la sofferta vittoria contro la Lazio di domenica, per la Juventus è già tempo di pensare alla Coppa Italia, e all’insidioso confronto allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in una sfida decisiva, che manderà in semifinale una delle due squadre. Per i bianconeri sarà una sfida fondamentale, un passo importante verso il triplete, per cui l’allenatore Massimiliano Allegri punterà ...