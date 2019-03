Juventus | infortunio per Mattia De Sciglio | problema muscolare

sportfair

(Di venerdì 8 marzo 2019), l’diDemette in allerta Allegri che potrebbe non averlo per la gara contro l’AtleticoDesi è infortunato e non è stato dunque convocato per la gara di questa sera della suacontro l’Udinese. Unall’adduttore della gamba destra per il calciatore che adesso è a rischio anche per l’incontro di martedì di Champions League contro l’Atletico Madrid. Sulla corsia di destra contro l’Udinese dovrebbe stazionare dunque Caceres, vista la contemporanea assenza di Cancelo.L'articoloperDeSPORTFAIR.

