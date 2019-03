Il futuro non è scritto | i ragazzi lo cercano tra i laboratori del Polo

Juve - Nedved : 'Il futuro di Allegri non può dipendere da una sola partita' : Così Pavel Nedved a Sky Sport sul futuro dell'allenatore bianconero nel pre partita di Juventus-Udinese . "C'è un ottimo rapporto tra noi, tra l'allenatore e il presidente. Loro si sono incontrati ...

Juve - Nedved : 'Allegri? Il suo futuro non può dipendere da una partita' : Così il vicepresidente bianconero Pavel Nedved , ai microfoni di Sky Sport, sul futuro di Allegri che ieri ha ammesso di essersi incontrato con Agnelli e di aver rimandato a stagione finita qualsiasi ...

Juve - Nedved : 'Il futuro di Allegri non dipende dalla Champions' : Pavel Nedved , vicepresidente della Juventus , parla a Sky Sport prima della sfida contro l'Udinese: 'Devo dire che il pericolo c'è in queste partite prima della Champions. Ti costa qualcosa a livello di attenzione, però devo dire che noi dobbiamo vincere il ...

Ranieri : "Quando la Roma chiama non si può dire di no : ora ci giochiamo il futuro" : "Siamo lieti di dare il bentornato a Claudio Ranieri ": con queste parole di James Pallotta, la Roma ha ufficilizzato l'accordo con il tecnico che sostituisce Eusebio Di Francesco. "L'obiettivo è ...

Di Francesco non parla dopo il Porto - la Roma deciderà nelle prossime ore il suo futuro : La delusione per una sconfitta che fa male e che rischia di segnare il suo futuro sulla panchina giallorossa. dopo il ko contro il Porto e la conseguente eliminazione dalla Champions League agli ...

Man United - Solskjaer : 'Impresa storica. futuro? Non ora' : Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer commenta a BT Sport il successo sul PSG in Champions League: 'E' fantastico, una grande impresa. Abbiamo avuto un ottimo inizio ed è quello che speravamo. Rashford è stato bravissimo sul rigore, ha 21 anni e non ha ...

Roma - Di Francesco : "futuro? Non conta. Importante è qualificarci" : Un conto sono le dichiarazioni, un conto è andare a vedere partite in giro per il mondo. Un giorno potrebbe succedere anche a me...". Altro riferimento al suo futuro? La Roma arriva a Oporto: la ...

Calcio : Champions. Di Francesco importante la Roma - non mio futuro : "Il mio futuro legato alla qualificazione? E' normale che i risultati facciano parte del percorso di un allenatore" le affermazioni allenatore Roma.

Roma – Di Francesco mette da parte il suo futuro - solo la Champions nella testa dell’allenatore : “non è la mia partita” : Eusebio Di Francesco e Diego Perotti protagonisti della conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Roma “Voglio riportare l’attenzione sulla Roma, non sul futuro di Di Francesco. L’interesse del Romanista è che domani la Roma passi. Il mio pensiero non va a me stesso, ma ai ragazzi e alla grande partita che possono fare. Domani non gioco io, non è la partita ...

futuro al Real Madrid - Mourinho non chiude assolutamente le porte : “tornare sarebbe una bella sensazione” : L’allenatore portoghese ha parlato di un suo possibile ritorno al Real Madrid, non chiudendo assolutamente le porte a questa eventualità Un ritorno al Real Madrid non è affatto utopia per José Mourinho che, interrogato su questa eventualità, non ha chiuso assolutamente la porta. Intervenuto alla rete tv beINSports, l’ex Chelsea ha parlato di vari argomenti, sottolineando che tornare in un club in cui si è già stati per lui ha ...

Juve - Paratici : Il futuro di Allegri non dipende dalla Champions : A dirlo il direttore sportivo della Juventus , Fabio Paratici , ai microfoni di Sky Sport. 'Se hanno subito dei cambiamenti i rapporti dopo il ko di Madrid? I confronti con l'allenatore non sono per ...