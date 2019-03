Giappone | PIL 4° trimestre rivisto al rialzo

Giappone in modesta ripresa a fine 2018 : +0 - 3% il Pil : politiche monetarie 12 febbraio 2019 I vent'anni di tassi a zero del Giappone, ultimo nell'exit strategy Nell'intero 2018 l'economia ha registrato una espansione in termini reali dello 0,7%, per il ...

Pil Giappone in ripresa : su anno +1 - 4% : 3.16 L'economia Giapponese è cresciuta dello 0,3% nel periodo da ottobre a gennaio, rispetto alle previsioni di un +0,4%. Su base annualizzata la crescita è pari all'1,4%, in questo caso in linea con le stime degli analisti. Il dato evidenzia una ripresa delle spese per consumi e gli investimenti aziendali per la terza economia mondiale, dopo la fase di contrazione rivista al ribasso del 2,6% nel trimestre compreso tra luglio e settembre.

