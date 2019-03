F1 | Ricciardo mette in guardia la Renault | “ecco cosa serve per lottare alla pari dei top

F1 - Abiteboul mette le cose in chiaro : “sono stato schietto con Ricciardo - in Renault avrà un compito preciso” : Il team principal della Renault ha parlato dell’arrivo di Ricciardo, mettendo in chiaro come non abbia nessuna intenzione di provare ciò che la McLaren ha provato con Alonso Losanga sul petto e tanta voglia di crescere, Daniel Ricciardo comincia la nuova avventura in Renault con l’obiettivo di avvicinarsi sempre più ai top team di Formula 1. photo4/Lapresse E’ questo il motivo per cui la scuderia francese ha deciso di ...