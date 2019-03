Europee | da Zingaretti impegno unitario Incognita Calenda

Nicola Zingaretti segretario PD non inizia bene - incassato il primo No per le Europee : Nicola Zingaretti parte con il piede sbagliato, arriva subito il primo NO Nicola Zingaretti ha dovuto capire molto presto che per attirare possibili alleati non basta non essere Matteo Renzi. Il nuovo segretario del Pd ha provato ad accelerare le pratiche per la formazione della lista di candidati alle prossime europee. A lui piaceva l’idea di Carlo Calenda di rimettere … Continue reading Nicola Zingaretti segretario PD non inizia ...

Europee - un puzzle di sei liste a sinistra. Zingaretti prova a convincere Bonino e Pizzarotti : 'Noi per primi abbiamo sentito l'esigenza di una agenda politica che guardasse all'ecologismo, al lavoro, all'impresa e all'europeismo come punti principali dai quali l'Italia deve ripartire. Nel ...

Nicola Zingaretti al lavoro per le Europee : in agenda Timmermans - Bonino e Pizzarotti. Sulla sua strada il 'nodo Macron' : Le elezioni europee di maggio sono in cima agli impegni di Nicola Zingaretti, neo-segretario Pd, indicato domenica scorsa con le primarie e in attesa della elezione ufficiale il 17 marzo all'assemblea nazionale dei Dem. Il tempo stringe e allora il governatore del Lazio continua a riempire l'agenda di incontri: domani pomeriggio a Roma vedrà il socialista Frans Timmermans, candidato del Pse alla presidenza della Commissione ...

Pd - Zingaretti vince bene - renziani spiazzati aspettano Europee : Roma, 4 mar., askanews, - E' una vittoria netta quella di Nicola Zingaretti, al di là delle previsioni dei renziani che speravano di poter uscire dalle primarie Pd con un pacchetto di delegati in ...

Zingaretti riparte dalla Tav : va fatta. Liste Europee e nuovi alleati i nodi del neo segretario Pd : Nicola Zingaretti ha scelto la Tav come primo atto da segretario Pd. E così è andato a Torino per parlare di infrastrutture, blocco dei cantieri, indotto, imprese, posti di lavoro. "La Tav è un simbolo nazionale di come non ci si deve comportare rispetto alle aspettative di futuro di un grande paese come l'Italia", ha detto il neosegretario dando subito seguito alle parole di ieri, dopo la vittoria ai gazebo. "Siamo convinti di poter mettere in ...

Europee - Calenda : “Zingaretti ha detto sì a lista unica - ma senza simbolo Pd. E sbaglia” : L'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda è intervenuto in radio sulle elezioni Europee 2019, parlando del suo manifesto 'Siamo Europei'. Calensa sarebbe pronto a candidarsi: "Se fanno una cosa bella, di qualità, con persone nuove, brave, sì. Se invece è una finta roba che nasconde semplicemente il Pd, no"Continua a leggere

Pd - Matteo Renzi cancellato. Zingaretti raschia il fondo : Massimo Cacciari e i candidati vip alle Europee : Il nuovo corso del Pd targato Nicola Zingaretti sa già tanto di vecchio. Il segretario incoronato alle primarie con il 70% cancellerà la (breve) era di Matteo Renzi puntando su tanti volti noti per la macchina del partito (da Antonio Misiani, ex tesoriere con Pierluigi Bersani, a Goffredo Bettini, s

Via i popcorn - Zingaretti riparte da Tav e ambiente : per le Europee dialogo con i Verdi - idea Cucchi candidata all'Europarlamento : ... sì alla Tav, tema diventato ormai simbolo anche delle divisioni nel governo gialloverde, tema che è esempio di tutti i cantieri da sbloccare per far ripartire gli investimenti e dunque l'economia ...

Pietro Senaldi ad Agorà : "A Nicola Zingaretti preferisco il fratello Luca ma alle Europee il Pd andrà bene" : "Oggettivamente è meglio il fratello attore rispetto allo Zingaretti neo-segretario del Pd. Non c'è un effetto Nicola Zingaretti anche se ne è venuto fuori bene e la sua è una vittoria netta, nitida e molto meritata". Pietro Senaldi, direttore di Libero, ospite di Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre

Pd - dagli assetti interni alle liste per le Europee fino alle scelte sulle autonomie regionali : i primi nodi di Zingaretti : Gli assetti interni al partito, a cominciare da una possibile segreteria unitaria, le liste per le elezioni Europee, l’atteggiamento da tenere in Parlamento sull’autonomia differenziata delle Regioni. Sono questi i primi nodi che il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dovrà sciogliere non appena prenderà ufficialmente le redini del partito, forte della legittimazione arrivata dalla grande partecipazione alle primarie dem che ...

Elezioni Europee - anche Ilaria Cucchi nelle liste di Nicola Zingaretti : Dopo Pisapia, il candidato alla segreteria del Pd vuole portare a Bruxelles la sorella di Stefano. Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi che scampò a un attentato mafioso, potrebbe invece essere capolista in Sicilia e Sardegna

Nicola Zingaretti : "Alle Europee con un listone. Pronto a fare senza simbolo Pd" : Basta con l'idea di ricostruzione della politica come le figurine Panini, la politica non è solo questo. Io non credo che il tema sia quello di ricomporre un album delle figurine di una storia, il ...

Pd - ipotesi Pisapia capolista alle Europee. Zingaretti spinge : “Magari”. Calenda : “Non credo gli interessi un listone” : Giocarsi la carta Giuliano Pisapia alle prossime Europee. È l’ipotesi che esce dall’evento organizzato domenica a Roma da Nicola Zingaretti, “A sinistra, la Piazza Grande“. L’ex sindaco di Milano si è presentato sulle note del vincitore di Sanremo Mahmood e ha dichiarato il suo appoggio al governatore del Lazio nella corsa alla segreteria del Partito democratico: “Dal 3 marzo può cambiare il modo e ...