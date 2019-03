E anche la Regina Elisabetta arriva su Instagram Una foto da 231 mila mi

Elisabetta - regina al passo con i tempi. Ora arriva anche il debutto su Instagram : ... e di farlo presso il Museo della Scienza, che da tempo sostiene la tecnologia, l'innovazione e che ha ispirato la prossima generazione di inventori'. La regina ha firmato Elizabeth R. La lettera R ...

Le migliori banche per gli italiani - regina N26 : N26, fondata nel 2013, non ha filiali fisiche ma offre prelievi ATM gratuiti in tutto il mondo. Ha raccolto 160 milioni di dollari tramite un finanziamento guidato da Tencent e dalla divisione ...

Borsa - le banche fanno di Piazza Affari la regina d'Europa : Si prendono le misure anche con gli esiti del voto elettorale in Sardegna , dove crolla il Movimento 5 stelle, mentre il ministro dell'economia Giovanni Tria bolla come "follie" le ipotesi che l'...

Borsa : Milano regina in Europa con banche : Milano, 6 FEB - La Borsa di Milano registra guadagni per il terzo giorno consecutivo e chiude in rialzo dello 0,82%. E' la piazza migliore in Europa e tocca i livelli massimi dallo scorso 9 ottobre, ...

C'è posta per te - Maria De Filippi massacra anche la Juve : è la regina della tv - panico in Rai : Nemmeno la Juventus può fare niente contro lo strapotere televisivo di Maria De Filippi . Si parla dello share dei programmi di sabato 12 gennaio, una giornata che ha segnato l'ennesimo trionfo della ...

Individuata la tomba di Cleopatra : vicino alla regina sarebbe sepolto anche Marco Antonio - suo grande amore : L’Egitto non smette di donarci tesori provenienti direttamente dall’antichità e rimasti sepolti migliaia di anni. Nella Valle dei Re e ad Alessandria, in particolare, si lavora ormai con tecnologie all’avanguardia per far tornare alla luce oggetti e verità celate e misteriose. Tra questa è da sempre annoverata la tomba di Cleopatra. La regina dal fascino fatale sarebbe sepolta insieme con Marco Antonio, suo grande amore, col il ...

Mercedes-Benz - anche nel 2018 è la regina del segmento premium : La Mercedes-Benz si conferma Anche per il 2018 la regina del segmento premium. La marca di Stoccarda ha infatti chiuso l'anno con 2,31 milioni di auto vendute in tutto il mondo e con una crescita di appena lo 0,9% ha arginato le mire dell'eterna rivale BMW, ferma a 2,125 milioni di esemplari, nonostante un +1,8%.La diatriba infinita. Da anni ormai i tedeschi fanno a gara per conquistare la vetta del mercato con una battaglia al calor bianco ...

Gruppo Renault a quota 10% in Italia nel 2018 - la 'regina' è sempre Clio. Bene anche la Dacia Sandero Streetway : ROMA - Un 2018 positivo per il Gruppo Renault che, nonostante il calo del mercato, ha chiuso in Italia con una quota del 10%, in pratica un'auto su 10 in circolazione sulle strade Italiane...

Sci : Shiffrin regina dello slalom anche a Semmering : Mikaela Shiffrin si impone nello slalom speciale di Semmering, in Austria. La leader di Coppa del Mondo batte di 29 centesimi la slovacca Petra Vlhova e di 38 centesimi la svizzera Wendy Holdener , centrando la 36esima vittoria, record , in carriera in slalom. Discreta prova dell'italiana Irene ...