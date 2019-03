ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Quasi quindici giorni di ansia e diper avere notizie sulla sorte die Tom. Ieri sembrava che si stesse chiudendo anche il capitolo ricerche.Era mattina presto qui in Italia quando la lettura di questo post in inglese pubblicato da Karakorum Pk nella pagina di Alpinismo/Mountaineering ci ha fatto capire che non c’erano più speranze per i due alpinisti.“Oggi Alex insieme agli altri membri del team sichiamati fuori dalle operazioni di ricerca e salvataggio, lasciando l’ultimo raggio di speranza. Alex tornerà al campo base del K2 come gli altri membri della spedizione invernale. Il report degli alpinisti Russi: Txiicom ha terminato il suo lavoro al Nanga Parbat. Oggi tornerà al campo base del k2. Nella mattinata il suo team è andato sulla via Kinshofer chee Tom potrebbero avere preso durante le discesa, ma non è stata trovata ...

Agenzia_Ansa : Alpinismo: forse oggi nuovo tentativo di ritrovare #Nardi #ANSA - redazioneiene : Ancora ferme per maltempo le ricerche di Daniele Nardi e di Tom Ballard. E intanto è partita una raccolta fondi per… - italianaradio1 : Daniele Nardi e Tom Ballard, ancora ore di attesa per sapere se quelle sagome sono loro -