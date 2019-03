D come desiderio

vanityfair

(Di venerdì 8 marzo 2019) Lui sta guardando le notizie sportive, in salotto. La replica. Lei sa che lui sta guardando le notizie sportive. Sono già sei mesi che vanno avanti così. Da quando lei ha cominciato con le pillole. Lei è in camera. Cerca di leggere un libro. Non riesce a concentrarsi. Pensa a lui, seduto in sala. Di certo mangia una mela. La taglia a fette con il coltello. Invece non sta mangiando la mela. La mela sul tavolo c’è. C’è anche il coltello. Ma lui non ha appetito. Ripensa alla frase che lei gli ha detto il giorno prima: vai pure a letto con un’altra, però cerca di non innamorarti, d’accordo? Di sicuro tutti i suoi amici sposati sarebbero contenti di una frase del genere. Lei ripensa alla frase che gli ha detto il giorno prima domandandosi se è davvero una buona idea. Cosa cambia, cerca di convincersi, una volta detta, è detta. Tenta di tornare al libro. Legge una pagina, poi un pensiero le ...

