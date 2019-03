Casting per un corto per i 20 anni di Anffas a Modica

Casting per un quiz Tv di Stand By Me e per uno spot di Poste Italiane : Tra le varie iniziative particolarmente interessanti nel mondo della televisione e della pubblicità, segnaliamo le selezioni attualmente in corso di famiglie e di coinquilini di alcune città Italiane, tra cui Milano, Roma e Napoli, per prendere poi parte ad un nuovo quiz televisivo prodotto dalla nota casa di produzione televisiva Stand By Me. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attrici per partecipare alle riprese, che verranno ...

Casting per una nuova produzione cinematografica e per il film Tigers : Sono attualmente in corso i Casting per la ricerca, a cura di Oz film, di varie figure per la realizzazione di una nuova produzione cinematografica da girarsi in Puglia. Sono inoltre aperte le selezioni per vari ruoli per il film dal titolo Tigers, diretto da Ronnie Sandahl, le cui riprese verranno effettuate nei prossimi mesi a Torino. Una nuova produzione cinematografica Per la realizzazione di una nuova importante produzione cinematografica, ...

Casting per Hammamet di Rai Cinema e per uno spettacolo teatrale : Sono in corso le selezioni per la ricerca di numerose comparse per il film Hammamet, diretto da Gianni Amelio per Rai Cinema. Il film è del tutto incentrato sugli ultimi anni di vita del noto statista Bettino Craxi e nel cast ci saranno, tra gli altri, due noti attori come Pierfrancesco Favino e Claudia Gerini. Inoltre sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici per uno spettacolo della compagnia teatrale Diritto e ...

Casting per un film prodotto da Jolefilm e per la puntata pilota di una serie tv : Tra le nuove opportunità in ambito cinematografico e televisivo si segnalano i Casting per la ricerca di comparse per la realizzazione di un nuovo film prodotto da Jolefilm, diretto da Alessandro Rossetto, e quelli per la ricerca di varie figure per realizzare la puntata pilota di una nuova serie televisiva, con riprese a Milano. Un nuovo film Per la realizzazione del nuovo film dal titolo Effetto Domino, con la regia di Alessandro Rossetto e ...

Casting per il film The Outfit - prodotto da Eagle Pictures - e per uno spettacolo teatrale : Casting aperti per la ricerca di numerose comparse per un importante film prodotto da Eagle Pictures e dal titolo The Outfit, ambientato agli inizi del Novecento. Sono inoltre aperte le selezioni per una nuova importante produzione teatrale correlata a International Artist, in cerca di ballerini, ballerine, fonici e tecnici audio/luci. The Outfit Sono in corso le selezioni per la ricerca di comparse per la realizzazione dell'importante film dal ...

Casting per un film con Toni Servillo e per un cortometraggio da girare a Bologna : Casting attualmente aperti per la ricerca di numerosi figuranti per il nuovo film diretto dal regista Donato Carrisi. Tra gli interpreti principali di questa importante produzione cinematografica, dal titolo L'uomo del labirinto, anche il noto attore Toni Servillo. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici, per ruoli principali e secondari, per uno short film collegato all'Accademia di Belle Arti di Bologna. L'uomo del labirinto Per ...

Casting per il corto 'Stranger' da girarsi a Milano e il tour di Marianna Lanteri : Sono attualmente ancora aperte le candidature per prendere parte alle selezioni di attori e attrici per la realizzazione dell'interessante cortometraggio dal titolo Stranger, diretto da Mina Basmaci per il NABA, ovvero la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Le riprese verranno poi effettuate nel capoluogo lombardo. Sono, inoltre, tuttora aperti i Casting per il tour estivo della cantante Marianna Lanteri, in relazione al quale sono in corso ...

Grande Fratello : Nicolò "Metroman" Modica contattato per i Casting dalla redazione. Ecco chi è : Mediaset sta già scaldando i motori per la sedicesima edizione del Grande Fratello. A confermarcelo è uno dei possibili concorrenti, contattato giusto qualche ora fa dalla redazione del programma per un primo colloquio conoscitivo. Stiamo parlando nientemeno che di Nicolò Modica, meglio conosciuto (soprattutto a Milano, Roma e Napoli) con il soprannome di Metroman.Qui sotto trovate la prima e-mail da parte del Grande Fratello condivisa ...

Casting di Progetto Tangram per uno spot pubblicitario e di Cineworld Roma per un film : Non mancano in questo periodo le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. Sono attualmente aperti i Casting di Progetto Tangram per la ricerca di una attrice per la realizzazione di uno spot pubblicitario, le cui riprese verranno effettuate tra breve tempo o nelle Marche o in Umbria....Continua a leggere

Casting per uno short film di Federico Caria e per il video musicale di due noti cantanti : Selezioni tuttora in corso di attrici per un ruolo da co-protagonista nello short film dal titolo Sambhala, diretto dal regista Federico Caria. Le riprese verranno poi effettuate nel mese di aprile. Sono inoltre attualmente aperti i Casting per la ricerca di vari figuranti, di un po' tutte le età, per la realizzazione di un interessante video musicale di due importanti cantanti italiani, di cui nel bando non sono state rese note e generalità. Le ...

Casting per Dry media Productions e uno spettacolo teatrale a Roma : Sono attualmente aperti i Casting per alcuni programmi televisivi prodotti da Dry media Productions e per la ricerca di attrici per realizzare uno spettacolo teatrale che verrà messo in scena nel mese di maggio al Teatro Trastevere di Roma. Dry media Productions La società di produzione Dry media, una partecipata di Banijay con sede a Milano, propone di continuo programmi televisivi di alto livello. Attualmente possiamo segnalare innanzitutto il ...

Casting a Solarino per La scala della Moda : Selezionati l Casting di Solarino in provincia di Siracusa cinque concorrenti per le finali di Luglio a Enna de “La scala della Moda 2019”

Casting per una serie Tv prodotta da Studio Emme e uno spot di una casa di abbigliamento : Sono aperti i Casting per la ricerca di ruoli da protagonisti per la realizzazione di una nuova serie televisiva dal titolo Radio Teen e prodotta da Studio Emme. Sono inoltre in corso le selezioni di attori, attrici e comparse per uno spot pubblicitario di una casa di abbigliamento. Una serie televisiva Per una nuova serie televisiva prodotta da Studio Emme si selezionano, per ruoli da protagonisti, ragazzi e ragazze di bella presenza nonché ...

Casting per una serie TV da girarsi a Genova e un video musicale : Casting attualmente in corso per la ricerca di varie figure per la realizzazione di una nuova serie televisiva prodotta da Cattleya, una ben nota e qualificata casa di produzione che si girerà a Genova. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di attori e attrici per realizzare un video musicale di un cantautore italiano da girarsi prossimamente in Toscana. Una nuova serie televisiva Tra la fine del mese di marzo e la prima settimana di aprile, a ...