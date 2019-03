Auto e reddito di cittadinanza | cosa c' è da sapere

I requisiti per il Reddito di cittadinanza : dall'Isee alle Automobili : MILANO - E' l'Isee il primo, ma non certo l'unico, parametro in base al quale capire se si può accedere al Reddito di cittadinanza. Ecco, in modo schematico, quali sono i requisiti per valutare se si ...

Bollo Auto 2019 : pagamento senza reddito Isee - cambia qualcosa? : Bollo auto 2019: pagamento senza reddito Isee, cambia qualcosa? reddito basso per Bollo auto 2019 Spesso nel nostro Paese chi è senza reddito o percepisce un reddito annuo basso o comunque al di sotto di una certa soglia, va incontro ad agevolazioni di natura fiscale. Che possono riguardare anche delle esenzioni (ad esempio dal pagamento del ticket sanitario), previo possesso di requisiti che possono essere anagrafici, reddituali o legati ...

Il baratto : Salvini si sdebiterà su Tav - Autonomia e reddito : In più M5s vuole cambiare il testo in quattro punti fondamentali, scuola, economia, trasporti, ambiente. La seconda pretesa è ancora più onerosa, lo stop alla Torino-Lione. Solo così, bloccando i due ...

Un reddito di Autodeterminazione : Prima di allora mi ero guadagnata da vivere mendicando lavori saltuari presso i giornali, facendo la cronaca di uno spettacolino qui o di un matrimonio là, avevo guadagnato qualche sterlina scrivendo ...

Reddito - Boeri : “Senza controlli sulle Autodichiarazioni 100mila nuclei lo chiederanno senza averne diritto” : “Il 50% dei beneficiari del Reddito di cittadinanza sono nuclei senza redditi o comunque senza redditi da lavoro, nuclei tra i quali si celano anche gli evasori e i sommersi totali“. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Tito Boeri, che nel corso dell’audizione sul decretone in commissione Lavoro del Senato ha suggerito di “accelerare il più possibile l’avvio dell’Isee precompilato” e rinviare l’avvio operativo del Reddito ...

Bollo Auto 2019 : esenzione totale per reddito proposta dalla Lega : Bollo auto 2019: esenzione totale per reddito proposta dalla Lega esenzione totale pagamento Bollo auto 2018 Il Bollo auto continua a far discutere: dalla proposta di eliminazione, notizia che rimbalza ogni anno ma che non trova mai fondamento, alle proposte regionali di riduzione o esenzione totale e parziale. L’ultima arriva dalla Lega, e più precisamente dalla consigliera regionale del Molise Aida Romagnuolo, che ha parlato di abolire il ...

Video – Renzi prende in giro Di Maio e Salvini per Quota 100 e Reddito : “Si sono fatti un Autogol” : Matteo Renzi da Venezia fa un Video dove critica ironicamente Di Maio e Salvini per Quota100 e Reddito Di Cittadinanza “Ieri esultavano come se avessero fatto una rovesciata al novantesimo. Già, peccato che era nella loro porta. Quello di ieri non è un decretone è un autogol”. Lo dice Matteo Renzi in un Video postato da Venezia. “Salvini e Di Maio – afferma l’ex premier – prendiamoli sul serio. So che sembra ...

Reddito di cittadinanza - Le Auto che impediscono lerogazione del sussidio : Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera latteso decreto legge contenente disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza, alcune delle quali interessano i nuclei familiari con vetture piuttosto recenti e box auto. Ecco i dettagli.Le semestrali. Dallarticolo 2 del "decretone" si apprende infatti che, tra i vari requisiti del nucleo, nessun componente [] deve essere intestatario o avente piena disponibilità di vetture ...

Salvini : sul reddito M5S si schianta. Braccio di ferro su Tav e Autonomie : Raccontano a palazzo Chigi che 'mai vertice è filato così liscio'. In meno di un'ora, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini in mattinata hanno sciolto l'ultimo nodo: i fondi per garantire il ...

Reddito di cittadinanza : ecco le Auto che impediscono di riceverlo : Il Reddito di cittadinanza è stato ed è uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 stelle. Previsto come misura di sostegno alle fasce di popolazione meno abbienti, nei prossimi giorni sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Stando alla bozza del decreto legge ci sarebbero alcuni aspetti che interessano direttamente automobilisti e motociclisti. Tra i requisiti richiesti al nucleo per ricevere il sussidio vediamo che “nessun componente […] ...

Reddito di cittadinanza - occhio alla vostra Auto : chi rischia di perdere l'assegno : Uno dei paletti riguarda il possesso di autoveicoli e motoveicoli immatricolati da poco. Tetto di 100 euro per i prelievi in...