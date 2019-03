Appendino | governo non deve cadere

ATP Finals Torino - la soddisfazione della sindaca Appendino dopo il sì del governo : “è stata dura” : Chiara Appendino, sindaca di Torino, ha espresso la sua soddisfazione per la firma sul decreto che garantisce il sostegno economico alla candidatura per le ATP Finals “E’ stata dura ci sono ovviamente ancora passaggi da fare ma sono contenta, Torino ci ha creduto fin dall’inizio e continua a crederci“. Così la sindaca, Chiara Appendino, commentando la firma al decreto che garantisce il sostegno economico alla ...

Tav - Appendino : 'Entro venerdì la scelta - auspico che il governo poi su questa tenga' : Sul tradizionale appuntamento legato al mondo dell'editoria del capoluogo piemontese la prima cittadina Cinque Stelle ha commentato: 'La battaglia con Milano quest'anno può dirsi vinta'.

Tennis - ATP Finals Torino. Parla Appendino : “Il Governo va avanti con la candidatura” : Non è ancora detta l’ultima parola. Sembrava tutto finito, invece una nuova porta si è riaperta. Oggi infatti il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha Parlato per quanto riguarda le ATP Finals di Tennis che dal 2021 al 2025 si sarebbero dovute disputare nel capoluogo piemontese. Queste le parole come riportate dall’ANSA: “C’è l’interesse del Governo ad andare avanti. Ringrazio il Ministro Di Maio. Siamo positivi sul ...

ATP Finals in Italia - Appendino apre un nuovo spiraglio : “Di Maio mi ha confermato l’interesse del governo” : Le ATP Finals a Torino? La sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, fa sperare sulla candidatura dal 2021 al 2025 Le ATP Finals potrebbero approdare presto in Italia e più precisamente a Torino. La sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, ha reso noto l’interesse per la candidatura ad ospitare il torneo tennistico maschile dal 2021 al 2025. Parlando a margine della presentazione del Fondo Nazionale innovazione ...

Atp finals : Appendino - governo va avanti : ANSA, - TORINO, 4 MAR - Di Maio "mi ha confermato l'interesse del governo ad andare avanti" sulla candidatura di Torino per ospitare le Atp finals di tennis dal 2021 al 2025. Lo rivela la sindaca, ...

Torino - nuovo scontro fra Appendino e il governo sulle finali Atp di tennis : La città avrebbe voluto ospitare l'evento sportivo, ma il sottosegretario Giorgetti, che aveva promesso le garanzie necessarie, risponde di non aver ricevuto risposta dal parlamento su dove andare a ...

Atp - la rabbia di Appendino : "Il governo non può tacere" : 'Non mettere le garanzie economiche a sostegno delle Atp Finals sarebbe una pugnalata al nostro territorio'. E venne il giorno in cui anche Chiara Appendino perse la pazienza, abbandonando i toni soft ...

ATP Finals – Crolla la candidatura di Torino - la delusione della sindaca Appendino : “pugnalata dal Governo - abbiamo fatto il possibile” : Torino costretta a rinunciare alle ATP Finals a causa del mancato appoggio economico da parte del Governo: la sindaca Appendino non nasconde la sua delusione L’atteso appoggio economico del Governo non è arrivato. Torino sarà costretta a rinunciare alla sua candidatura come città ospitante le ATP Finals per i prossimi 5 anni. Comune, regione e imprenditori del territorio avevano raccolto 25 dei 78 milioni necessari per sostenere la ...

Atp tennis - Appendino : "Senza garanzie da governo pugnalata a territorio" : "Il governo deve pubblicamente dire se sostiene oppure no le Atp, se mette o meno le fideiussioni. Ad oggi non si è assunto alcuna responsabilità. Nel caso in cui non dovesse mettere le garanzie ...

Torino trova 10 milioni per le Atp finals - Appendino : "Ora tocca al governo" : A molti era sembrata una provocazione. Quasi uno sberleffo: le Atp finals di tennis non si possono organizzare soltanto a spese dello Stato, diceva qualche giorno fa il sottosegretario Giancarlo ...

Atp Finals - Appendino : "Comune e Regione hanno fatto la propria parte - ora deve farla il Governo" : ' Comune e Regione hanno fatto la propria parte, ora deve farla il Governo '. Così la sindaca di Torino Chiara Appendino durante le comunicazioni al Consiglio comunale sulla candidatura della città ...

ATP Finals a Torino? La sindaca Appendino spiega : “fatta la nostra mossa - adesso tocca al governo” : Torino, la sindaca Chiara Appendino ha parlato della possibilità di ospitare le ATP Finals di tennis “La sfida è complessa, essere entrati nella short list conferma la bontà della candidatura di Torino. Il business plan già prevede il contributo di sponsor privati del ticketing, del merchandising e dei diritti tv e un apporto del pubblico. La Città e la Regione Piemonte hanno già fatto la propria parte. Ora tocca al governo“. ...

Tennis - sfumano Atp Finals. Appendino : 'Governo sciolga indugi' : 'Per mia fortuna non mi occupo di politica, ma da uomo dello sport mi dispiace che non si capiscano certe cose. Sembra che del Paese reale non interessi a nessuno. I due partiti di governo che si ...