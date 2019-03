8 marzo | Mattarella | “Non possiamo assistere inerti alla violenza su donne Sono vittime

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) “Noncontinuare adnelle case e nelle strade. Ancora ieri, nel nostro Paese,state assassinate due– Alessandra e Fortuna –di unaprodotta da distorte e criminali mentalità di possesso e dominio”. Il presidente della Repubblica Sergio, parlando dal Quirinale in occasione dell’8, è voluto partire proprio dsubita dal genere femminile ancora oggi in Italia e non solo. “Lacontro leè, secondo l’Onu, una delle più grandi e diffuse violazioni dei diritti umani”, ha detto. “E’ necessario educare, prevenire, organizzarsi, offrire aiuto, mettere in campo reti e strumenti di contrasto che consentano alle, soprattutto le più vulnerabili, di non sentirsi più sole davanti alle minacce”.“Forme di sfruttamento, talvolta ...

