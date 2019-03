Un nuovo video mostra un concept di Huawei P30 decisamente realistico

Dong Zhuo è protagonista del nuovo video di Total War : Three Kingdoms : Nell'ultimo video di Total War: Three Kingdoms, possiamo vedere Dong Zhuo prendere il controllo della Cina e il mondo crollare.Dong Zhuo è un personaggio spinto dall'avidità e dalla necessità di incitare paura. Il suo unico obbiettivo è abbattere coloro che ostacolano la sua strada, mentre il suo stile di gioco, riporta il comunicato ufficiale Koch Media, si basa sull'esecuzione di funzionari governativi che rivendicano come propri gli stati ...

'Lunedì' - il nuovo video di Salmo fa scalpore per la sua lunghezza : 8 minuti : ”Lunedì“ il nuovo video di Salmo uscito ormai da qualche giorno fa sorgere molte domande. Lunedì è il nuovo singolo del cantante di Olbia Salmo in collaborazione con l’attore italiano Alessandro Borghi famoso per aver interpretato Stefano Cucchi nel film “Sulla mia pelle”. Il video dalla durata circa di 8 minuti sembrerebbe essere un vero e proprio cortometraggio, diretto da YouNuts e girato negli studios di Nu Boyana a Sofia, Bulgaria, studios ...

Maluma ha pubblicato il video del singolo “HP” - primo anticipo del nuovo album “11 : 11” : Coloratissimo The post Maluma ha pubblicato il video del singolo “HP”, primo anticipo del nuovo album “11:11” appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo video di Sekiro : Shadows Die Twice mette in evidenza uno dei nemici più grandi del gioco : il Grande Serpente : Mentre ci avviciniamo all'uscita di Sekiro: Shadows Die Twice a fine mese, FromSoftware e Activision continuano a pubblicare nuove brevi riprese del gioco.Oggi, come segnala Dualshockers, un nuovo filmato mette in evidenza uno dei nemici più grandi che abbiamo visto finora in Sekiro: il Grande Serpente. Questo breve nuovo video dura circa 30 secondi e mostra sia l'aspetto del Grande Serpente che l'area in cui risiede. La fine del trailer mostra ...

nuovo record nel sollevamento pesi : ‘La Montagna’ del Trono di Spade alza 474kg! [VIDEO] : Hafthor Julius Bjornsson, meglio conosciuto come ‘La Montagna’ de ‘Il Trono di Spade’, ha stabilito il Nuovo record di sollevamento pesi alzando ben 474kg da terra nel The Arnold Strongman Classic Siamo abituati a vederlo nei panni di Sir Gregor Clegane, spietato servitore di Cercei Lannister nella serie tv ‘Il Trono di Spade’, ma l’attore Hafthor Julius Bjornsson è anche un importante sportivo. ...

Un nuovo video in stop motion mostra il mondo di Kingdom Hearts 3 ispirato a Toy Story : Kingdom Hearts 3 è disponibile da qualche tempo su PlayStation 4 e Xbox One, ma Square Enix ha deciso di regalare ai fan qualcosa di piuttosto inatteso.Infatti, come riporta Dualshockers, la compagnia ha condiviso un nuovo filmato per il nuovo capitolo dell'amata serie. Ma cosa ha di particolare? Ebbene, si tratta di un video della durata di circa due minuti interamente in stop motion.Il filmato mostra il mondo di Kingdom Hearts 3 ispirato a Toy ...

GFG Style svela in anteprima il nuovo Kangaroo Electric Hyper SUV [VIDEO] : Per quanto riguarda gli interni, invece, troviamo un volante serie sport con diversi gruppi di indicatori digitali e un display aggiuntivo posto poco sopra gli strumenti. Presente inoltre un terzo ...

Musica : in arrivo il nuovo videoclip di ‘L’Ulisse del 2000’ - storico brano di Carlo Zannetti : Milano, 4 marzo 2019 – Nel dicembre del 1997, usciva il secondo album di Carlo Zannetti, chitarrista session – man, già conosciuto nell’ambiente Musicale nazionale, che da pochi anni si stava dedicando anche alla composizione di canzoni, un po’ scritte per altri interpreti e un po’ per se stesso. Il titolo del nuovo CD era [...]

Il ragazzo che catturò il vento - il nuovo film Netflix è una storia vera e piena di speranza - videointervista - : Di quello della scienza. E dell'idea che tutti abbiamo bisogno di una 'società' affinché l'individuo possa arrivare ad affermarsi. E' una storia che parla di queste dinamiche. Il bisogno di avere una ...

Fiona spicca il volo in Shameless 9×14 tra l’abbraccio a Ian e un nuovo colpo di scena (video) : Shameless 9x14 non sarà solo il finale di una stagione "di mezzo" ma sarà anche l'episodio che porterà via Fiona dalla serie. Un arrivederci annunciato da tempo che adesso è dietro l'angolo e tiene in ansia i fan della mitica protagonista che per nove anni ha avuto il volto di Emmy Rossum. L'attrice è pronta per un nuovo capitolo della sua vita e sembra che lo stesso farà anche Fiona pronta a mollare tutto per ricominciare lontano dai Gallagher ...

Primarie Pd - si vota fino alle 20 per nuovo leader : sfida tra Giachetti - Martina e Zingaretti. Code ai gazebo - “stanno finendo i moduli” – FOTO e VIDEO : È la domenica delle Primarie per il Partito democratico e già si registrano le prime Code ai gazebo. In tutta Italia e anche all’estero sono 7mila i seggi aperti dalle 8 alle 20 per votare quello che sarà il nuovo segretario del Pd. La sfida è tra l’attuale reggente Maurizio Martina, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il deputato Roberto Giachetti, ma ai gazebo si sceglieranno anche i ...

VIDEO nuovo body dell’Italia - le azzurre vestono di rosso! La creazione di Sigoa per le gare presentata al Trofeo di Jesolo : Il Nuovo body dell’Italia è di colore rosso! In occasione del Trofeo di Jesolo è infatti stata presentazione la nuova creazione di Sigoa e le ragazze si sono presentate in campo gara con un leotard realizzato utilizzando le varie tonalità del colore della passione. Ci sono delle inserzioni tricolori e tanti brillantini per esaltare al meglio l’eleganza della nostra Nazionale, di seguito le FOTO del Nuovo body da gara ...

Gianluca Vacchi sul wc - nuovo video irriverente da milioni di visualizzazioni : Gianluca Vacchi , dopo la bufera scatenatasi sul web per aver diffuso un video di un ippopotamo tenuto in giardino, torna a far parlare di sé e questa volta lo fa a 'braghe calate'. Proprio così, l'...