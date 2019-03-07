poliziadistato : Roma 20 arresti a borgata “Quartaccio” per traffico stupefacenti Nel 2015 le indagini del Commissariato Primavalle… - romadailynews : Traffico Roma del 07-03-2019 ore 15:30: VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 15:20 RB… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2019 ore 15:30', su #spreaker… -
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVedì 7 MARZO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTI MINUTI. CHIUSA LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO PER UN INCIDENTE ,TRA VIA VEDANA E LA VIA LAURENTINA DIREZIONE EUR. IN QUESTO TRATTO E’ SEGNALATA ANCHE LA PRESENZA DI ALBERI SULLA ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVedì 7 MARZO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTI MINUTI. CHIUSA LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO PER UN INCIDENTE ,TRA VIA VEDANA E LA VIA LAURENTINA DIREZIONE EUR. IN QUESTO TRATTO E’ SEGNALATA ANCHE LA PRESENZA DI ALBERI SULLA ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDI’ 7 MARZO 2019 ORE 12:20 MAX MAR RALLENTAMENTI IN VIA DONATO MENICHELLA A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE STRADALE, SIAMO IN ZONA TORRACCIA.SONO POSSIBILI CHIUSURE TEMPORANEE. PERMANGONO INVECE I RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA SAN LINO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE. VERSO SAN GIOVANNI. SULLA VIA PRENESTINA ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVedì 7 MARZO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA SAN LINO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE . RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO IL FORO ITALICO, IN DIREZIONE OPPOSTA SAN ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVedì 7 MARZO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA PER Roma NORD E LA TIBURTINA PROSEGUENDO PER UN INCIDENTE SI STA’ IN FILA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, CODE ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVedì 7 MARZO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA PER Roma NORD E LA TIBURTINA PROSEGUENDO PER UN INCIDENTE SI STA’ IN FILA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, CODE ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVedì 7 MARZO 2019 ORE 09:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA PROSEGUENDO SI STA’ IN FILA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, CODE ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E TIBURTINA. UN INCIDENTE RALLENTA IL ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 09 : 00 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane via Casilina e Tiburtina un incidente che rallenta il Traffico in via della stazione di Cesano siamo a Roma Nord icona metti sul tratto Urbano dell’a24 da Tor Cervara tangenziale est verso Roma ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVedì 7 MARZO 2019 ORE 08:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CODE SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA PROSEGUENDO SI STA’ IN FILA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, CODE ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E TIBURTINA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVedì 7 MARZO 2019 ORE 07:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CODE SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST VERSO Roma. E Traffico IN AUMENTO SULLE CONSOLARI IN INGRESSO NELLA ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 7 MARZO 2019 ORE 07:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CODE SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST VERSO Roma. E Traffico IN AUMENTO SULLE CONSOLARI IN ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019 ORE 19:50 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA CODE, TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD-CIAMPINO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER IL SOLO Traffico AUTO IN FILA TRA L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE; TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO IN ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019 ORE 19:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DOPO UN PRECEDENTE INCIDENTE, ORA RISOLTO, VIA DI ACQUAFREDDA È STA RIAPERTA AL Traffico IN DIREZIONE AURELIA IL Traffico È ANCORA INTENSO LUNGO VIA DEL FORO ITALICO SI STA IN CODA DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA, VERSO SANGIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI AUTO ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma mercoledì 6 MARZO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI disagi per un incidente in via di acquafredda: la strada è chiusa al Traffico in direzione aurelia altro incidente in via aurelia altezza via casali di santovetti con conseguenti incolonnamenti per l’intenso Traffico incolonnamenti lungo via del foro italico verso via salaria, proseguendo sulla ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma mercoledì 6 MARZO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI disagi per un incidente in via di acquafredda: la strada è chiusa al Traffico in direzione aurelia altro incidente in via aurelia altezza via casali di santovetti con conseguenti incolonnamenti per l’intenso Traffico incolonnamenti lungo via del foro italico verso via salaria, proseguendo sulla ...