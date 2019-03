Tav - le ultime notizie sul vertice di Governo. Live - : Alta tensione nel governo per il via ai nuovi bandi per la Torino-Lione che vanno avviati entro lunedì. Il premier: "Orientamenti M5s-Lega restano contrapposti, siamo oggettivamente in una situazione ...

Governo ultime notizie - Tav Torino Lione : significato - pro e contro. “No crisi” : Governo ultime notizie, Tav Torino Lione: significato, pro e contro. “No crisi” Ancora lontano dal risolversi l’empasse interno all’esecutivo sull’Alta Velocità Torino-Lione. Nessun accordo dopo l’ultima riunione di stanotte durata ben 5 ore. “Crisi di Governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi” ha fotografato in breve la situazione il capo pentastellato Luigi Di Maio. “Non sono stato eletto per bloccare ma per ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora. Tav - nessuna decisione dopo vertice - 7 marzo 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Tav, nessuna decisione dopo il vertice della scorsa notte a Palazzo Chigi durato 5 ore, 7 marzo 2019,

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : polemiche sulla mini-Tav - 2 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Nessuna mini-Tav per il presidente del consiglio; Caf accordo con l'Inps per il reddito di cittadinanza, 2 marzo 2019,.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Idea 'mini-Tav' : Conte ci pensa - 1 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Spunta l'Idea di una "mini-Tav" dai costi ridotti rispetto al progetto originario: Conte ci pensa, 1 marzo 2019,

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora. Chiamparino : in piazza per Tav - 26 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Chiamparino: pronti a scendere in piazza per manifestare per la Tav , 26 febbraio 2019,

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Tav - Salvini 'Andiamo avanti' - 21 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Il ministro Matteo Salvini torna sulla vicenda Tav ribadendo "Andiamo avanti" , 21 febbraio 2019,

OtTavi di finale di Champions League - atto secondo : le ultime quattro partite di andata secondo William Hill : Dopo i goal e le emozioni della settimana scorsa, la Champions League torna più frizzante che mai con quattro partite tutte da seguire. Si parte martedì sera con il match che vedrà impegnato il Bayern Monaco in una trasferta da brividi in casa del Liverpool. I bavaresi non stanno vivendo la loro migliore stagione e una vittoria in Inghilterra sembra molto improbabile. La lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Analisi costi-benefici Tav : scontro Salvini-Toninelli - 6 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Nuovo scontro all'interno del governo fra la Lega e il M5s, ed in particolare fra Salvini e Toninelli, per la Tav

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tav - alta tensione nel governo - 3 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, 3 febbraio 2019, ultim'ora: tensione nel governo su Tav, duro scontro M5s-Lega infatti sulla Torino-Lione. Maltempo in tutta Italia

Tav - RENZI VS TONINELLI 'CI È O CI FA?'/ Ultime notizie - l'ex Premier 'Un'assurdità bloccare le opere' : Tav, RENZI vs TONINELLI 'Ci è o ci FA?'. Ultime notizie, l'ex Premier durante una diretta Facebook: 'Un'assurdità bloccare le opere'

Gilet gialli sfondano uffici governo con escavatore/ Video - ultime notizie Parigi : evacuato porTavoce Griveaux : Gilet gialli sfondano uffici governo con escavatore. ultime notizie Parigi, evacuato il portavoce dell'esecutivo Griveaux, ottavo sabato di scontri.

GILET GIALLI : OTTavO SABATO DI PROTESTE/ Ultime notizie - scontri a Parigi : vogliono la testa di Macron : GILET GIALLI: OTTAVO SABATO di PROTESTE. Ultime notizie, scontri con le forze dell'ordine a Parigi: vogliono la testa di Macron

Padre accoltellato da figlio 14enne/ Ultime notizie - il genitore sTava sedando una lite fra i due gemelli : Padre accoltellato da figlio 14enne. Ultime notizie, il genitore stava sedando una lite fra i due gemelli? Indagano i carabinieri