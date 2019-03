Serie B | Perugia-Verona affidata a Di Martino Lecce-Foggia | arbitra Nasca

Serie B : Perugia-Hellas Verona in diretta tv su Rai Sport venerdì 8 marzo alle 21 : 00 : Nel fine settimana si disputerà la 28ª giornata del campionato di Serie B. Il turno proporrà come anticipo la partita tra Perugia ed Hellas Verona alle ore 21:00 di venerdì 8 marzo. Il match si giocherà allo Stadio Renato Curi e verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play), oltre che su DAZN. I ragazzi di Alessandro Nesta sono reduci dalla vittoria per 3-1 in casa contro la Salernitana. Ad aprire le marcature nel primo ...