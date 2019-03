Reddito | Di Maio | Chi fa parte del clan Spada non prenderà un euro

Reddito di cittadinanza - “richiesto anche da membri del clan Spada”. La reazione di Di Maio : “Non prenderanno un solo euro” : Almeno tre nuclei della famiglia Spada hanno chiesto appuntamento al caf della Cisl di Ostia per la compilazione dell’Isee, documento propedeutico alla richiesta del Reddito di cittadinanza. La notizia, diffusa da Il Messaggero, ha comportato la reazione del vicepremier Luigi Di Maio, che in un tweet dice di poter “garantire che chi fa parte del clan Spada non prenderà un solo euro”. La famiglia di origini sinti, partita ...

Di Maio : clan Spada non prenderà Reddito di cittadinanza : Roma, 7 mar., askanews, - "Il reddito di cittadinanza serve a ridare speranza agli invisibili. Leggo che alcuni membri del clan Spada avrebbero avanzato richiesta. Non so se è vero. ma posso garantire ...

Reddito di cittadinanza - l'ex brigatista che umilia Di Maio : in coda pure lui per il sussidio : In coda per ottenere il Reddito di cittadinanza già al primo giorno c'era un po' di tutto, dagli stranieri di lungo periodo a italiani ufficialmente nullatenenti attirati dalla possibilità di spillare un nuovo sussidio allo Stato. E poi a Torino c'era anche lui, Rosario La Paglia, ex brigatista oggi

Reddito di cittadinanza - il cavillo che farà arricchire gli immigrati : l'ultimo disastro di Di Maio : Il Reddito di cittadinanza tanto voluto da Luigi Di Maio potrebbe finire nelle tasche di molti più stranieri di quanti erano stati stimati. Diverse associazioni che tutelano i diritti gli immigrati sarebbero già pronte a sollevare dubbi sulla costituzionalità della legge sul Reddito grillino, perché

Tav - Salvini : “Sì o no? Il ‘forse’ non esiste - nostra posizione chiara”. Di Maio : “A rischio il governo? Pensiamo al Reddito” : “Se il no alla Tav vale la tenuta del governo? Concentriamoci sui 45mila che hanno presentato la domanda per il reddito di cittadinanza, un numero al di sopra delle aspettative anche giornaliere”. Così ha tagliato corto Luigi Di Maio, uscendo da Montecitorio per raggiungere il vertice di maggioranza sulla Tav a Palazzo Chigi con l’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e con la presenza pure dei tecnici. ...

Reddito - Di Maio : “Su Navigator spero intesa con Regioni”. Ma il Pd attacca : “Selezione sembra settimana enigmistica” : “Qualsiasi tipo di decisione sui Navigator spero possa essere presa in accordo con le Regioni, è in corso una interlocuzione”. A rivendicarlo il ministro allo Sviluppo economico, Luigi di Maio, rispondendo al question time in aula alla Camera. “È mio prioritario interesse – ha aggiunto il vice premier – trovare una intermediazione con le Regioni anche alla luce di questa nuova figura dei Navigator”. Dal Pd, ...

Reddito di cittadinanza - primo giorno per le domande senza il caos temuto. Di Maio : "Ora assumere 6mila persone" : primo giorno di richiesta del Reddito di cittadinanza senza grandi complicazioni in tutta l'Italia. Non ci sono state le code chilometriche temute e tutto si è svolto con ordine. Sul Reddito di ...

Reddito di cittadinanza - al via le richieste : niente code a Poste e Caf. Navigator - Di Maio rilancia : “Voglio assumerne 6mila” : Nel giorno che dà il via ufficiale al Reddito di cittadinanza, all’apertura degli sportelli negli uffici postali e nei Caf non c’è stato l’enorme afflusso che era stato previsto. Da Roma e Napoli a Genova e Treviso, nessuna coda e poca gente. Sportelli un po’ più affollati per esempio a Firenze, seppur senza il temuto caos. La maggior parte delle persone si presenta per chiedere informazioni e forse è stato ascoltato il ...

Il primo a chiedere il Reddito nel paese di Di Maio : "Comprerò carne e frutta. Ma voglio il lavoro - non i soldi" : Ciro Demaria è disoccupato da 5 anni, prima faceva l'imbianchino. È la prima persona ad essersi recata all'ufficio postale di via Ercole Cantone di Pomigliano D'arco, il paese di Luigi Di Maio, per chiedere il reddito di cittadinanza. A intervistarlo è il giornalista Niccolò Zancan per La Stampa: "Comprerò la carne e la frutta, poi pensiamo al pigione", ha detto l'uomo.È arrivato alle Poste di primo ...

E' il giorno del Reddito - Di Maio : "Promessa mantenuta - al via la rivoluzione" : Da oggi si possono presentare le domande alle Poste o ai Caf. Di Maio: "Inizia la rivoluzione". Ma è rischio caos: le Regioni lo evocano per l'arrivo nei centri per l'impiego dei 4.500 navigator proposti dal ministro Di Maio

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Lo Stato mantiene una promessa - si occupa degli invisibili” : Luigi Di Maio in un'intervista in radio su RTL 102.5 commenta la partenza del Reddito di cittadinanza: "Oggi manteniamo una promessa: lo Stato si occupa degli invisibili, di persone meravigliose ma sfortunate che sono state alla periferia di questo Paese e dei temi politici. Da oggi 5 milioni di persone, potenzialmente, potranno accedere al Reddito di cittadinanza".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "Parte la rivoluzione" : Reddito di cittadinanza , si parte. "Oggi manteniamo una promessa, lo Stato finalmente si occupa degli invisibili, di persone che sono state alla periferia di questo Paese e dei temi p