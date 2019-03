PSG | l’Equipe annienta Buffon dopo la disfatta con il Manchester United | voto in pagella

sportfair

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il portiere del Paris Saint-Germain ha ricevuto unimpietoso dal quotidiano francesela sua prestazione di ieri Gigisul banco degli imputati per l’eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League, gli errori del portiere italiano hanno pesato secondo la stampa francese nel ko arrivato al Parco dei Principi contro ilA confermarlo è ilricevuto indall’ex Juventus da parte dell’Equipe, il più conosciuto quotidiano transalpino in materia di sport. Critiche pungenti per, costretto ad incamerare un pessimo… 2 con questa motivazione: “Impotente sul primo tiro di Lukaku, ma è tuttavia indifendibile sulla conclusione dalla lunga distanza di Rashford, che permette allo stesso Lukaku di siglare il raddoppio. Partenza lenta sugli attacchi inglesi, i suoi rilanci sono stati ...

john01932 : RT @MirrorFootball: Kylian Mbappe and Gianluigi Buffon slammed as L'Equipe pick apart PSG flops - AB02017_Joker : RT @MirrorFootball: Kylian Mbappe and Gianluigi Buffon slammed as L'Equipe pick apart PSG flops - renaldirey77 : RT @MirrorFootball: Kylian Mbappe and Gianluigi Buffon slammed as L'Equipe pick apart PSG flops -